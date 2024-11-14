Як погашається податковий борг до 3060 гривень, – відповідь ДПС

Податковий борг до 3060 гривень не потрапляє під заставу і не вимагає стягнення – податкова.

Головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області повідомляє: якщо податковий борг платника не перевищує 3060 гривень (180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян), вимоги на такі суми не надсилаються, а заходи щодо їх стягнення не застосовуються. Також на цей борг не поширюється право податкової застави.

Однак, якщо заборгованість перевищить 3060 гривень, розпочнеться стандартна процедура її погашення, і строк давності для стягнення такого боргу обраховуватиметься з моменту перевищення цієї суми.

Податківці рекомендують платникам регулярно перевіряти стан свого податкового рахунку через «Електронний кабінет платника» та своєчасно сплачувати всі нарахування, щоб уникнути накопичення боргу.

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