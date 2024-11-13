Конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов завершился – известны победители

Высший совет правосудия должен определиться, кто станет первым руководителем Службы дисциплинарных инспекторов в истории.

Заседание Конкурсной комиссии 13 ноября 2024 года

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Конкурсная комиссия по проведению конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя и дисциплинарных инспекторов 13 ноября 2024 года объявила список победителей конкурса.

Так, победителями конкурса были признаны два претендента:

Кузик Тарас Миронович – заместитель руководителя аппарата Киевского окружного административного суда (его кандидатуру поддержали все члены Конкурсной комиссии)

Плескач Вячеслав Юрьевич – адвокат, начальник юридического отдела СТ «Бахмут». В 2020-2022 годах – помощник народного депутата Ольги Совгири («Слуга народа»), в 2022-2023 – научный консультант судьи Конституционного Суда Ольги Совгири. «За» кандидатуру В. Плескача проголосовали 5 членов Конкурсной комиссии, а член ВСП Юлия Бокова проголосовала «против».

Таким образом, Высший совет правосудия теперь должен определиться, кто из двух указанных кандидатов более достоин того, чтобы возглавить Службу дисциплинарных инспекторов.

Кроме того, Конкурсная комиссия признала не соответствующим критерию добропорядочности адвоката Гришина Станислава Владимировича.

Интересно, что эта же самая Конкурсная комиссия в сентябре рекомендовала назначить Станислава Гришина на должность дисциплинарного инспектора СДИ.

Также Конкурсная комиссия сообщила, что адвокат Юрий Пшевлоцкий 12 ноября подал заявление о прекращении участия в конкурсе, которое и было удовлетворено. Отметим, что в июле, во время первого конкурса на должность руководителя СДИ, Юрий Пшевлоцкий был признан Конкурсной комиссией не отвечающим критерию добропорядочности.

Собеседования с кандидатами на должность руководителя СДИ прошли 11-12 ноября.

Напомним, что всего до финального этапа конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов добрались 7 кандидатов.

Победители конкурса на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов и 24 дисциплинарных инспекторов были определены еще в сентябре. 12 ноября Совет правосудия начал собеседования с претендентами на должности дисциплинарных инспекторов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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