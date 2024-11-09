Опубліковано результати оцінювання відповідей на ситуаційне завдання кандидатів на посаду керівника СДІ.

До останнього етапу конкурсу на посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів допустили 7 кандидатів. Як повідомили у Вищій раді правосуддя, Комісією було затверджено результати оцінювання відповідей кандидатів на ситуаційне завдання.

Відповідно до порядку проведення Конкурсу, перші 10 кандидатів у рейтингу за результатами оцінювання ситуаційного завдання проходять до наступного етапу конкурсу. Оскільки ситуаційне завдання виконували 7 кандидатів, то усі вони запрошуються на співбесіди із конкурсною комісією, вказують у ВРП.

11 та 12 листопада відбудеться завершальний етап конкурсу - співбесіди з кандидатами на посаду керівника.

Співбесіди проводитимуться з онлайн трансляцією.

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