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Жінки віком 18-25 років повинні проходити базову військову підготовку, – Соломія Бобровська

15:51, 9 листопада 2024
Жінок не мобілізуватимуть «з вулиці», але базова військова підготовка для всіх — Бобровська.
Жінки віком 18-25 років повинні проходити базову військову підготовку, – Соломія Бобровська
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Народна депутатка Соломія Бобровська заявила, що жінки віком 18-25 років повинні проходити або базову військову підготовку, або навчатися на військовій кафедрі, ставши військовозобов'язаними, на рівні з чоловіками.

У коментарі для «24 каналу» депутатка зазначила, що це питання є частиною загальнонаціональної концепції національного спротиву, яка спрямована на підготовку країни до можливих військових викликів. Вона підкреслила, що жінок не мобілізуватимуть «з вулиці», а пропонують лише наявність досвіду для майбутніх загроз, зокрема у випадку повторної війни.

«Це не має нічого страшного. Ми як суспільство готуємося до можливих військових викликів», — пояснила Бобровська.

Водночас вона уточнила, що Генеральний штаб Збройних сил України наразі не вносив жодних ініціатив щодо мобілізації жінок. Це питання, за словами народної депутатки Соломії Бобровської, є штучно роздутим.

«Жодних пропозицій та ініціатив з Генерального штабу чи від громадянського суспільства не було, це виключно нонсенс. Зокрема, я давно казала про те, що має бути один підхід для чоловіків і жінок, але моя позиція полягала в наступному: жінки, так само як і хлопці, віком 18 – 25 років мають обов'язково проходити або базову військову підготовку, або йти на військову кафедру і ставати військовозобов'язаними», – пояснила Бобровська.

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мобілізація жінок

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