Пішов з життя український боксер В’ячеслав Узелков

На 45-му році життя відійшов у засвіти призер чемпіонатів світу та Європи В’ячеслав Узелков.

Джерело фото: Ukrainian Boxing Federation

Український боксер-професіонал, призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів, В’ячеслав Узелков помер на 45-му році життя. Про це повідомила Українська федерація боксу.

«З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати – пішов з життя В’ячеслав Узелков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління», – йдеться у заяві федерації.

На початку року спортсмен переніс операцію на серці і знаходився на етапі реабілітації після серйозних проблем зі здоров'ям. Тоді Узелков був госпіталізований до лікарні в Києві через критичний стан. Він два тижні провів у комі, а лікарі буквально «витягнули його з того світу», провівши операцію на серці.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким В’ячеслава Узелкова. Світла пам'ять Чемпіону.

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