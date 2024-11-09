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На Закарпатті затримали п’ятьох чоловіків, які за $11 тисяч намагалися перепливти Тису

18:10, 9 листопада 2024
Прикордонники затримали п’ятьох чоловіків, які намагалися перепливти кордон на гумовому човні.
На Закарпатті затримали п’ятьох чоловіків, які за $11 тисяч намагалися перепливти Тису
Джерело фото: ДПСУ
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У Закарпатській області прикордонники затримали п’ятьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною на гумовому двомісному човні. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Інцидент стався ввечері під час патрулювання. Працівники відділу «Вилок» Мукачівського загону помітили групу осіб, які швидко рухались у бік кордону. Зловмисників затримали, коли вони вже намагалися сісти в човен. Однак судно виявилося замалим для всіх бажаючих, і деякі з чоловіків спробували переплисти річку самостійно.

Прикордонники допомогли порушникам вибратися з води та доставили їх на підрозділ, де вони могли зігрітися та висушити одяг. Під час з’ясування обставин стало відомо, що чоловіки — жителі Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської та Закарпатської областей. Вони заплатили від 8 до 11 тисяч доларів за послуги переправників, які обіцяли безперешкодний перетин кордону.

Переправники запевнили чоловіків, що це буде безпечний спосіб, однак після отримання грошей змусили їх перепливати Тису на гумовому човні. Зараз проводиться розслідування, і встановлюються особи, причетні до організації незаконного перетину кордону.

На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

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Закарпаття прикордонники

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