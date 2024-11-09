Практика судів
  1. В Україні

Відносини України та Великої Британії погіршилися після приходу до влади лейбористів

15:16, 9 листопада 2024
Відносини між Україною та Великою Британією погіршилися через відмову у наданні Storm Shadow.
Відносини України та Великої Британії погіршилися після приходу до влади лейбористів
Джерело фото: The Guardian
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відносини між Україною та Великою Британією погіршилися після приходу лейбористського уряду Кіра Стармера до влади в липні цього року, повідомляє The Guardian. Офіційні особи в Києві висловили розчарування через відмову Великої Британії надати додаткові ракети дальнього радіусу дії, зокрема Storm Shadow, необхідні для боротьби з російською агресією.

Журналісти зазначають, що прем'єр-міністр Великої Британії досі не відвідав Україну, незважаючи на те, що минуло вже чотири місяці після його вступу на посаду. У Києві вважають, що візит Стармера буде безрезультатним, якщо він не привезе обіцянку поповнити запаси ракет Storm Shadow, які використовуються для ураження важливих цілей на окупованих росією українських територіях, зокрема в Криму.

«Ми обговорювали з серпня можливий візит Стармера. Називалися різні дати, але йому немає сенсу приїжджати як туристу», – зазначив один із високопосадовців в адміністрації президента Володимира Зеленського.

Основною претензією української сторони до Великої Британії є відсутність додаткових поставок ракет зі складів Великої Британії, попри запити України. «Цього не відбувається. Стармер не дає нам далекобійну зброю. Ситуація не така, як за часів прем'єрства Ріші Сунака. Відносини погіршилися», – додав урядовець.

Розчарування стало результатом обговорень між президентом Зеленським і прем'єр-міністром Стармером минулого місяця, під час яких український лідер презентував свій «план перемоги», що передбачає вступ до НАТО та збільшення військової і економічної допомоги. Проте, за словами джерел, план не отримав значної реакції з боку Британії. Українська сторона припускає, що Стармер не готовий до стратегічних рішень без погодження з Вашингтоном.

Ці питання також обговорювалися під час зустрічі на саміті Європейської політичної спільноти 7 листопада, але Київ заявив, що зустріч не привела до прогресу у наданні необхідної зброї.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зброя Володимир Зеленський Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд зробив висновок щодо зупинення досудового розслідування на підставі статті 615 КПК постановою слідчого, яка не погоджена прокурором

Оскільки постанова слідчого про зупинення досудового розслідування не була погоджена прокурором, це не відповідає вимогам статті 280 КПК, а тому не може вважатися належним процесуальним документом.

Зброя, що зберігається без дозволу не може вважатися тимчасово вилученим майном і не потребує санкції слідчого судді для накладення на неї арешту

Чоловік без дозволу зберігав вогнепальну зброю та боєприпаси, тому вилучений пістолет та патрони відносилися саме до предметів, які вилучені законом з обігу, і не могли вважатися тимчасово вилученим майном.

Суд може направити копію рішення на email чи з використанням ЄСІТС лише за письмовою заявою учасника кримінального провадження – Верховний Суд

Учасник кримінального провадження повинен висловити бажання отримувати документи від суду в електронній формі.

Верховний Суд зробив висновок щодо обмеження повноважень у порядку самопредставництва від імені суб'єкта владних повноважень

Наявність обмежень щодо обсягу дій під час самопредставництва юридичної особи не позбавляє можливості здійснювати самопредставництво особою, якій нормативним документом надано постійне повноваження представляти юридичну особу в зовнішніх відносинах.

Верховний Суд пояснив, що є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям

Апеляційний суд відхилив доводи про те, що невідшкодування шкоди потерпілому перешкоджає звільненню обвинуваченого від кримінальної відповідальності, але Верховний Суд вирішив інакше.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео