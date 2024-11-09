Відносини України та Великої Британії погіршилися після приходу до влади лейбористів

Відносини між Україною та Великою Британією погіршилися через відмову у наданні Storm Shadow.

Джерело фото: The Guardian

Відносини між Україною та Великою Британією погіршилися після приходу лейбористського уряду Кіра Стармера до влади в липні цього року, повідомляє The Guardian. Офіційні особи в Києві висловили розчарування через відмову Великої Британії надати додаткові ракети дальнього радіусу дії, зокрема Storm Shadow, необхідні для боротьби з російською агресією.

Журналісти зазначають, що прем'єр-міністр Великої Британії досі не відвідав Україну, незважаючи на те, що минуло вже чотири місяці після його вступу на посаду. У Києві вважають, що візит Стармера буде безрезультатним, якщо він не привезе обіцянку поповнити запаси ракет Storm Shadow, які використовуються для ураження важливих цілей на окупованих росією українських територіях, зокрема в Криму.

«Ми обговорювали з серпня можливий візит Стармера. Називалися різні дати, але йому немає сенсу приїжджати як туристу», – зазначив один із високопосадовців в адміністрації президента Володимира Зеленського.

Основною претензією української сторони до Великої Британії є відсутність додаткових поставок ракет зі складів Великої Британії, попри запити України. «Цього не відбувається. Стармер не дає нам далекобійну зброю. Ситуація не така, як за часів прем'єрства Ріші Сунака. Відносини погіршилися», – додав урядовець.

Розчарування стало результатом обговорень між президентом Зеленським і прем'єр-міністром Стармером минулого місяця, під час яких український лідер презентував свій «план перемоги», що передбачає вступ до НАТО та збільшення військової і економічної допомоги. Проте, за словами джерел, план не отримав значної реакції з боку Британії. Українська сторона припускає, що Стармер не готовий до стратегічних рішень без погодження з Вашингтоном.

Ці питання також обговорювалися під час зустрічі на саміті Європейської політичної спільноти 7 листопада, але Київ заявив, що зустріч не привела до прогресу у наданні необхідної зброї.

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