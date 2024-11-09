З Києва запустять ще один міжнародний потяг – куди та коли

Словаччина готова запустити нове залізничне сполучення між Києвом та Братиславою з пересадкою на станції Чоп.

Словаччина офіційно підтвердила готовність запровадити нове залізничне сполучення між Києвом та Братиславою. Воно має розпочати роботу наприкінці цього року. Також передбачена перспектива продовження маршруту до інших європейських країн.

Як повідомили в Міністерстві економіки України після шостого засідання Українсько-Словацької змішаної комісії, досягнуто домовленості про реалізацію залізничного сполучення Київ-Братислава з пересадкою на станції Чоп. Залізничне сполучення між Києвом і Братиславою запустять в середині грудня.

Так, маршрут враховує вже розпочате будівництво лінії європейської колії в Україні між Ужгородом і Чопом та можливу майбутню пряму лінію Ужгород – Чоп – Кошице – Братислава з перспективою продовження маршруту до інших європейських країн. Очікується, що новий потяг вдасться запустити в середині грудня.

Також під час зустрічі сторони обговорили продовження модернізації пункту пропуску «Ужгород — Вишнє Нємецьке», щоб збільшити пропускну спроможність як для вантажного, так і пасажирського транспорту.

Крім того, Україна висловила зацікавленість у розширенні пропускної спроможності пункту «Малий Березний — Убля».

У Мінекономіки зазначають, що у планах також відкрити для пасажирського перевезення залізничний пункт пропуску «Павлове — Матіовце», який наразі працює лише як вантажний.

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