Практика судів
  1. В Україні

З Києва запустять ще один міжнародний потяг – куди та коли

20:59, 9 листопада 2024
Словаччина готова запустити нове залізничне сполучення між Києвом та Братиславою з пересадкою на станції Чоп.
З Києва запустять ще один міжнародний потяг – куди та коли
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Словаччина офіційно підтвердила готовність запровадити нове залізничне сполучення між Києвом та Братиславою. Воно має розпочати роботу наприкінці цього року. Також передбачена перспектива продовження маршруту до інших європейських країн.

Як повідомили в Міністерстві економіки України після шостого засідання Українсько-Словацької змішаної комісії, досягнуто домовленості про реалізацію залізничного сполучення Київ-Братислава з пересадкою на станції Чоп. Залізничне сполучення між Києвом і Братиславою запустять в середині грудня. 

Так, маршрут враховує вже розпочате будівництво лінії європейської колії в Україні між Ужгородом і Чопом та можливу майбутню пряму лінію Ужгород – Чоп – Кошице – Братислава з перспективою продовження маршруту до інших європейських країн. Очікується, що новий потяг вдасться запустити в середині грудня. 

Також під час зустрічі сторони обговорили продовження модернізації пункту пропуску «Ужгород — Вишнє Нємецьке»,  щоб збільшити пропускну спроможність як для вантажного, так і пасажирського транспорту. 

Крім того, Україна висловила зацікавленість у розширенні пропускної спроможності пункту «Малий Березний — Убля».

У Мінекономіки зазначають, що у планах також відкрити для пасажирського перевезення залізничний пункт пропуску «Павлове — Матіовце», який наразі працює лише як вантажний.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, як застосовується закон Третьякової про позбавлення мобілізованих вчителів права на збереження середнього заробітку

Вчитель школи, який служить у ЗСУ, стверджував, що мобілізовані педагоги мають право на збереження середнього заробітку – що вирішив Верховний Суд.

Кабмін установив, що у процесі цифровізації не діють обмеження на витрати для придбання ноутбуків і мобільних членам уряду

Уряд встановив, що під час витрат на придбання мобільних телефонів і ноутбуків, призначених для розвитку інформаційно-комунікаційних систем, не застосовуються обмеження на суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, обладнання, комп’ютерів, мобільних телефонів.

Визнання норми неконституційною не призводитиме до відновлення попереднього правового регулювання – Галина Третьякова внесла законопроект щодо спецпенсій

Пропонується увести в дію з 1 січня 2025 року правило, за яким визнання КСУ неконституційним певного закону чи норми не буде автоматично означати, що відновлюється попереднє правове регулювання.

Справи про встановлення факту самостійного виховання дитини батьком – 8 з 19 суддів Великої Палати Верховного Суду, які розглядали проблему, висловили окрему думку

8 з 19 суддів ВП ВС в окремій думці підкреслили, що суди, оцінюючи доводи і докази, які підтверджують факт самостійного виховання дитини батьком, мають досліджувати обставини у конкретних життєвих ситуаціях.

Визнання провини – це не щире каяття: Верховний Суд залишив в силі реальне позбавлення волі на 3 роки для ухилянта

На думку суддів Верховного Суду, висновок місцевого суду про те, що чоловік щиро розкаявся у вчиненому, безпідставний.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео