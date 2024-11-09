ДБР розслідує обставини катастрофи винищувача F-16 – що відомо зараз

Для зʼясування обставин та причин авіакатастрофи призначено 11 судових експертиз.

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Державне бюро розслідувань проводить досудове слідство щодо обставин катастрофи винищувача F-16, під час якої загинув пілот Олексій Месь, слідчі призначили 11 судових експертиз.

Про це повідомили у ДБР, як пише Суспільного.

«Для зʼясування обставин та причин авіакатастрофи до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України призначено 11 судових експертиз, серед яких, комплексна комісійна судова інженерно-транспортна та військова, компʼютерно-технічна по інформації, що міститься на вилученому бортовому самописцю із вказаного літака, товарознавча, судово-медична та інші. Наразі проведення зазначених експертних досліджень триває», — повідомили в Бюро.

Водночас у ДБР наголосили, що «висновки про остаточні причини цієї катастрофи та можливий причинний звʼязок із її настанням у результаті дій чи бездіяльності конкретних посадових осіб чи самого пілота» можна буде зробити «лише після отримання та аналізу усіх висновків вищезгаданих судових експертиз та оцінки інших зібраних доказів».

Раніше Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що F-16 зазнав катастрофи.

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