Кабмін вніс до Ради підготовлений до другого читання проект держбюджету на 2025 рік

8 листопада Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2025 рік до другого читання.

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік», підготовлений до другого читання. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.31 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт закону про держбюджет на 2025 рік. 8 листопада Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2025 рік до другого читання.

«Кабінет Міністрів України, у відповідності до вимог частини першої статті 158 Регламенту Верховної Ради України, подав до Верховної Ради України проект Закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (реєстр. Номер 12000) підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради, схвалених Постановою Верховної Ради України від 31 жовтня 2024 р. № 4055-IX "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2025 рік"», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України затвердив до другого читання проєкт Державного бюджету на 2025 рік, зберігаючи пріоритетні витрати на оборону та безпеку країни. На ці цілі планується виділити 2 трлн 225 млрд гривень, які будуть спрямовані на підтримку сил оборони, закупівлю нової зброї, дронів і техніки.

У бюджеті передбачені збільшені витрати на освіту, медицину та підтримку ветеранів:

На освіту додатково виділять 24 млрд грн, з яких 12 млрд підуть на доплати вчителям, а решта — на інвестиційні проєкти в освітній сфері.

На медицину планують виділити додаткові 6,3 млрд грн.

На підтримку ветеранів передбачено 5 млрд грн.

Фінансування Дорожнього фонду в 2025 році не передбачене, проте 12,6 млрд грн спрямують на ремонт важливих для оборони ділянок. Також заплановане повне фінансування програми єВідновлення.

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