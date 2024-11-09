Кабмин внес в Раду подготовленный ко второму чтению проект госбюджета на 2025 год

8 ноября Кабмин одобрил проект бюджета на 2025 год до второму чтению.

Кабинет Министров подал в Верховную Раду проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», подготовленный ко второму чтению. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. 31 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о госбюджете на 2025 год. 8 ноября Кабмин одобрил проект бюджета на 2025 год до второму чтению.

«Кабинет Министров Украины, в соответствии с требованиями части первой статьи 158 Регламента Верховной Рады Украины, подал в Верховную Раду Украины проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" (реестр. номер 12000) подготовленный ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады, одобренными Постановлением Верховной Рады Украины от 31 октября 2024 г. № 4055-IX "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2025 год"», ​​- говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил ко второму чтению проект Государственного бюджета на 2025 год, сохраняя приоритетные расходы на оборону и безопасность страны. На эти цели планируется выделить 2 трлн 225 млрд гривен, которые будут направлены на поддержку сил обороны, закупку нового оружия, дронов и техники,

В бюджете также предусмотрены увеличенные расходы на образование, медицину и поддержку ветеранов:

На образование дополнительно выделят 24 млрд грн, из которых 12 млрд пойдут на доплаты учителям, а остальные - на инвестиционные проекты в образовательной сфере.

На медицину планируют выделить дополнительные 6,3 млрд грн.

На поддержку ветеранов предусмотрено 5 млрд грн.

Финансирование Дорожного фонда в 2025 году не предусмотрено, однако 12,6 млрд грн направят на ремонт важных для обороны участков. Также запланировано полное финансирование программы еВідновлення.

Этот бюджет призван обеспечить Украину необходимыми ресурсами для поддержания обороноспособности, социальной сферы и экономической стабильности, которые являются ключевыми для преодоления текущих вызовов.

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