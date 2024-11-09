Туман в Киеве сохранится до конца дня – видимость до 500 метров

Видимость на дороге составит 200-500 м.

Иллюстративное изображение: Укринформ

В столице ночью и утром 10 ноября сохранится туман. Видимость на дороге составит 200-500 м. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр, І уровень опасности, желтый.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Кроме того, пешеходов просят быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.