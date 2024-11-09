Туман в Киеве сохранится до конца дня – видимость до 500 метров

В столице ночью и утром 10 ноября сохранится туман. Видимость на дороге составит 200-500 м. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр, І уровень опасности, желтый.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:
избегать резких маневров на дороге.
Кроме того, пешеходов просят быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.
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