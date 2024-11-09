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Туман у Києві збережеться до кінця дня – видимість до 500 метрів

16:50, 9 листопада 2024
Видимість на дорозі становитиме 200-500 м.
Туман у Києві збережеться до кінця дня – видимість до 500 метрів
Ілюстративне зображення: Укрінформ
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У столиці вночі та вранці 10 листопада утримається туман. Видимість на дорозі становитиме 200-500 м. Про це попереджає Український гідрометцентр, І рівень небезпечності, жовтий.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Окрім того, пішоходів просять бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

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Київ автомобіль

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