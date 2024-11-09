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Навчання в застосунку Армія+ розпочали вже понад 6 тисяч військових

17:48, 9 листопада 2024
Понад 6 тисяч військовослужбовців скористалися сервісом онлайн-навчання, який був запроваджений в застосунку два тижні тому.
Навчання в застосунку Армія+ розпочали вже понад 6 тисяч військових
Джерело фото: Depositphotos
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Понад 6 тисяч військовослужбовців скористалися сервісом онлайн-навчання, який був запроваджений в застосунку Армія+ два тижні тому. Деякі з них обрали одразу два чи навіть усі три доступні нині курси: «Загальна підготовка», «Побут у польових умовах» і «Основи БпЛА».

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

У відомстві зазначають, що військові вже 2 000 разів склали онлайн-іспити, зокрема 1 500 — успішно.

Перше опитування в Армія+, яке провели у серпні, стосувалось саме навчання. Міноборони цікавилося у військовослужбовців найбажанішими онлайн-курсами, які б вони хотіли бачити у застосунку. Тоді найбільше обирали безпілотні системи — 16% опитуваних. У результаті цей курс запустили в Армія+ одним з перших. 

Нині «Основи БпЛА» є найпопулярнішим онлайн-курсом навчання з трьох запропонованих. Його обирають на 60% частіше за інші. 

Незабаром до навчальних курсів додадуть ще дві теми: «Зв'язок на полі бою» та «Психологічна підготовка».

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військовослужбовці Міноборони Армія+

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