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У Київському національному лінгвістичному університеті заборонили Telegram на службових пристроях

14:47, 9 листопада 2024
Telegram заборонено використовувати на службових пристроях Київського національного лінгвістичного університету.
У Київському національному лінгвістичному університеті заборонили Telegram на службових пристроях
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Як писала «Судово-юридична газета», з 11 листопада у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка буде заборонено використання месенджера Telegram у службових цілях.

Також ця заборона почала діяти у Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Крім того, Національний авіаційний університет, згідно з наказом виконувачки обов’язків ректора Ксенії Семенової, теж заборонив встановлювати Telegram або використовувати його вебверсію на службових і особистих пристроях, які використовуються для службових цілей. 

Тепер стало відомо, що керівництво Київського національного лінгвістичного університету також запроваджує заборону на користування месенджером Telegram на службових пристроях. Про це повідомили на офіційному каналі університету.

У наказі вказується, що заборона встановлювати Telegram на службові ґаджети та використання його з метою обміну службовою інформацією встановлюється з 1 грудня.

Винятками стануть канали приймальної комісії КНЛУ і відбіркових комісій факультетів з метою інформування вступників. Водночас зазначається, що заборона не стосується особистих пристроїв, а також використання Telegram з метою особистої комунікації.

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Київ

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