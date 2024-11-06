Київський університет імені Бориса Грінченка заборонив використовувати Telegram

У київських університетах продовжують впроваджувати заборону на Телеграм.

У Києві університи продовжують впроваджувати заборону на Telegram. У наказах йдеться, що заборонено передання інформації, яка використовується в роботі університету, а також здійснення комунікацій зі службовою метою з використанням месенджера Telegram.

Раніше ми писали, що з 11 листопада у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка буде заборонено використання месенджера Telegram у службових цілях.

Національний авіаційний університет, згідно з наказом виконувачки обов’язків ректора Ксенії Семенової, теж заборонив встановлювати Telegram або використовувати його вебверсію на службових і особистих пристроях, які використовуються для службових цілей.

Тепер використовувати Телеграм заборонили у столичному університеті імені Бориса Грінченка. Відповідний наказ оприлюднено на сайті університету.

Заборонено встановлювати месенджер на службових пристроях працівників університету, здійснювати комунікації зі службовою метою зі студентами та передавати робочу інформацію.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури.

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