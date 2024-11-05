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З 11 листопада у КНУ імені Тараса Шевченка припинять користуватися месенджером Telegram

12:18, 5 листопада 2024
У гуртожитку вишу вай-фай вже не грузить цей месенджер.
З 11 листопада у КНУ імені Тараса Шевченка припинять користуватися месенджером Telegram
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З 11 листопада у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка буде заборонено використання месенджера Telegram у службових цілях. Відповідний наказ підписав ректор університету. Як пишуть у Інституті масової інформації, цю інформацію підтвердили у центрі комунікацій вишу.

Також за інформацію «Судово-юридичної газети», викладачі запитують у студентів, на яку платформу їм зручніше перейти для подальшого спілкування. Обрати потрібно до 11 листопада.

Окрім того, у гуртожитку вай-фай вже не грузить цей месенджер. Цю інформацію підтвердили студенти вишу.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури.

«Судово-юридична газета» писала, що державні органи не повинні видаляти свої офіційні канали у Telegram. Відповідне роз’яснення додатково надав секретар Ради національної безпеки і оброни України Олександр Литвиненко.

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