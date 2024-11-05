Водіїв, які системно проїжджають на жовтий сигнал світлофора, будуть позбавляти прав до одного року

Системних шанувальників порушення правил проїзду пішохідних переходів чекатиме позбавлення прав.

Джерело фото: патрульна поліція

Якщо водія втретє зловлять на проїзді пішохідного переходу на жовтий сигнал світлофора, йому може загрожувати позбавлення прав від 6 місяців до року. При цьому норма стосовно малозначності порушення застосовуватися не буде. Відповідний законопроект 12172 подала група народних депутатів, серед яких голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

Так, статтю 122 КУпАП пропонується доповнити нормою, за якою порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть, обгону і зустрічного роз’їзду, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто, 1020 грн.

При цьому, якщо водія вже двічі протягом року штрафували за порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть, обгону і зустрічного роз’їзду, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, - то його чекає штраф 2 550 грн вкупі з позбавленням права керування на строк від 6 місяців до одного року.

Усним зауваженням обмежитися буде неможливо (зміни до ст. 22 КУпАП).

Повноваженнями щодо розгляду справ та винесення постанов щодо повторного вчинення зазначених порушень протягом року після накладення штрафу за такі порушення наділяється Національна поліція та військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у ЗСУ. Повноваженнями щодо складання протоколів за порушення, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за будь-яке із перелічених порушень, наділяються посадові особи органів Національної поліції та військової інспекції безпеки дорожнього руху ВСП ЗСУ, а щодо розгляду справ та винесення постанов – суди.

Як зазначають автори, у 2022 році громадська організація здійснила аналіз цих та інших міжнародних досліджень, а також національних практик держав-членів ЄС. Ключовий висновок дослідження - в Україні нерозвинені інструменти так званого «спеціального стримування», тобто впливу на поведінку повторних порушників (рецидивістів), яких не стримує загроза накладання стандартних санкцій (одноразових грошових штрафів). Тому актуальним питанням постає необхідність перегляду адміністративно-деліктного підходу до вчинення особою систематичних свідомих адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд встановив, що за змістом пп «ґ» п. 8.7.3. ПДР вбачається, що жовтий сигнал світлофора забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів. У разі подання світлофором (крім реверсивного) або регулювальником сигналу, що забороняє рух, водії повинні зупинитися у місцях, визначених п. 8.10 цих Правил. Такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду при розгляді справи №751/5437/17.

Автор: Наталя Мамченко

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