Водителей, системно проезжающих на желтый сигнал светофора, будут лишать прав до одного года

Системных поклонников нарушение правил проезда пешеходных переходов будет ждать лишение прав.

Источник фото: патрульная полиция

Если водитель в третий раз поймается на проезде пешеходного перехода на желтый сигнал светофора, ему может грозить лишение прав от 6 месяцев до года. При этом норма относительно малозначимости нарушения применяться не будет. Соответствующий законопроект 12172 подала группа народных депутатов, среди которых председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

Так, статью 122 КУоАП предлагается дополнить нормой, согласно которой нарушение правил проезда пешеходных переходов, перекрестков, обгона и встречного разъезда, проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, совершенное лицом которое было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения, - влекут наложение штрафа в размере 60 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. То есть 1020 грн.

При этом, если водителя уже дважды в течение года штрафовали за нарушение правил проезда пешеходных переходов, перекрестков, обгона и встречного разъезда, проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, непредоставление предпочтения в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, то его ждет штраф 2 550 грн вместе с лишением права управления сроком от 6 месяцев до одного года.

Устным замечанием ограничиться будет невозможно (изменения в ст. 22 КУоАП).

Полномочиями по рассмотрению дел и вынесению постановлений о повторном совершении указанных нарушений в течение года после наложения штрафа за такие нарушения наделяется Национальная полиция и военная инспекция безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в ВСУ. Полномочиями по составлению протоколов за нарушения, совершенные лицом, дважды в течение года подвергавшимся административному взысканию за любое из перечисленных нарушений, наделяются должностные лица органов Национальной полиции и военной инспекции безопасности дорожного движения ВСП ВСУ, а по рассмотрению дел и вынесению постановлений – суды.

Как отмечают авторы, в 2022 году общественная организация провела анализ этих и других международных исследований, а также национальных практик государств-членов ЕС. Ключевой вывод исследования – в Украине неразвиты инструменты так называемого «специального сдерживания», то есть влияния на поведение повторных нарушителей (рецидивистов), которых не сдерживает угроза наложения стандартных санкций (однократных денежных штрафов). Поэтому актуальным вопросом является необходимость пересмотра административно-деликтного подхода к совершению лицом систематических сознательных административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд установил, что по содержанию пп «г» п. 8.7.3. ПДД усматривается, что желтый сигнал светофора запрещает движение и предупреждает о следующем изменении сигналов. В случае подачи светофором (кроме реверсивного) или регулировщиком сигнала, запрещающего движение, водители должны остановиться в местах, определенных п. 8.10 настоящих Правил. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда при рассмотрении дела №751/5437/17.

Автор: Наталя Мамченко

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