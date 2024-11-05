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В Украине нужно ввести обязательную мобилизацию женщин, — военная 92 ОШБр

11:44, 5 ноября 2024
По словам аэроразведчицы Евгении Закревской, «уже давно нужно объявить обязательную мобилизацию женщин».
В Украине нужно ввести обязательную мобилизацию женщин, — военная 92 ОШБр
Фото: tsn.ua
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Военная 92-я отдельная штурмовая бригада Евгения Закревская считает, что в Украине нужно ввести обязательную мобилизацию женщин. Об этом она сказала в интервью hromadske.

По ее словам, сейчас новобранцев «не хватает даже на пополнение потерь». Поэтому она не верит в возможность введения четких сроков службы. Военная предлагает наладить ротации и активизировать мобилизацию.

«Очевидно, уже давно нужно объявить обязательную мобилизацию женщин. (…) Конечно, это не закроет вопрос пополнения полностью, но без этого уже тоже никак», — сказала она.

Аэроразведчица добавила, что те же военные, которые находятся на ротации, должны быть дома, а не «торчать» в пункте постоянной дислокации. Таким образом, по ее мнению, они смогут «реально отдыхать, восстанавливаться, общаться с близкими, жить жизнь».

«Хотим мы или нет — мы рождены для войны. И от нас зависит, рождаются ли наши дети также для войны. Этот выбор очень прост: оккупация, эмиграция или сопротивление. Я выбираю сопротивление. И на самом деле единственный честный выбор именно гражданина государства — это сопротивление», — заявила Закревская.

Ранее сообщалось, что Правительство предлагает брать на военный учет военнообязанных также женщин, которые изъявят такое желание.

Также мы писали, что первые семь женщин-заключенных присоединяются к ВСУ по контракту.

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