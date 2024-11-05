Смартфон автоматически переключает время из-за активации РЭБ – что делать

Пользователи смартфонов в Украине страдают от GPS-спуфинга.

Источник фото: VSESAM

Пользователи смартфонов в последнее время сталкиваются с проблемой автоматического смещения времени, из-за чего многие из них опаздывают на важные события или просыпаются поздно. Это явление обусловлено активацией систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) во время воздушных тревог, которые направлены на возвращение вражеских дронов на территорию России. Например, в Киеве GPS-сигналы могут неправильно указывать местоположение, демонстрируя, что пользователь находится в Брянской или Курской области. Об этом пишет «mezha».

Этот процесс, известный как GPS-спуфинг, заключается в манипуляции GPS-приемника путем передачи фальшивых сигналов, что может приводить к ошибкам в определении местоположения. Это, в свою очередь, помогает украинским силам сбивать вражеские дроны, которые следуют по таким GPS-сигналам. Поэтому Воздушные силы ВСУ часто сообщают о случаях, когда дроны теряют свою локацию или возвращаются обратно на территорию России.

Важно отметить, что современные смартфоны зависят от геолокационных сервисов для корректного определения часового пояса, и в условиях GPS-спуфинга это может приводить к автоматическому смещению часов. Однако решить эту проблему достаточно просто, что позволит пользователям избежать неприятностей, связанных с неправильным временем.

Как исправить автоматическое переключение времени на iPhone:

Перейдите в «Параметры». Выберите «Общие», затем «Дата и время». Отключите опцию «Задать автоматически» и вручную выберите часовой пояс для Киева.

Как исправить проблему на смартфонах Android:

Перейдите в «Настройки». Выберите «Общее управление», затем «Дата и время». В зависимости от производителя, настройки могут незначительно отличаться. На смартфонах Samsung оставьте включенной опцию «Автоматический часовой пояс», но отключите «Часовой пояс по местоположению». Аналогичные настройки есть и в устройствах Motorola.

Изменив эти настройки, вы сможете избежать проблем с автоматическим смещением времени при использовании смартфона в условиях, когда активируется GPS-спуфинг.

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