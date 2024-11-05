Смертельное ДТП с автобусом в Киеве — водителю сообщили о подозрении

Водителю автобуса грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Как известно, в Голосеевском районе Киева 4 ноября произошло ДТП — автобус столкнулся с еще 3 машинами. В результате аварии один человек погиб, еще четверо получили тяжелые травмы и были госпитализированы в больницу.

5 ноября Киевская городская прокуратура сообщила, что 39-летнему водителю автобуса «Mercedes-Benz» сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло тяжкие телесные повреждения и смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

В столичной полиции ранее заявляли, что 38-летний водитель автобуса Mercedes-Benz совершил наезд на автомобили Niva и Mitsubishi, которые остановились, чтобы починить один из сломавшихся во время движения автомобилей. После столкновения с транспортными средствами автобус в неуправляемом состоянии выехал за пределы дороги.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.