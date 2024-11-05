Практика судов
  1. В Украине

Смертельное ДТП с автобусом в Киеве — водителю сообщили о подозрении

11:42, 5 ноября 2024
Водителю автобуса грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
Смертельное ДТП с автобусом в Киеве — водителю сообщили о подозрении
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, в Голосеевском районе Киева 4 ноября произошло ДТП — автобус столкнулся с еще 3 машинами. В результате аварии один человек погиб, еще четверо получили тяжелые травмы и были госпитализированы в больницу.

5 ноября Киевская городская прокуратура сообщила, что 39-летнему водителю автобуса «Mercedes-Benz» сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло тяжкие телесные повреждения и смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

В столичной полиции ранее заявляли, что 38-летний водитель автобуса Mercedes-Benz совершил наезд на автомобили Niva и Mitsubishi, которые остановились, чтобы починить один из сломавшихся во время движения автомобилей. После столкновения с транспортными средствами автобус в неуправляемом состоянии выехал за пределы дороги.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ДТП Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин назначил первым заместителем министра юстиции Николая Кучерявенко и уволил с этого поста Евгения Горовца

Правительство назначило первого проректора НЮУ имени Ярослава Мудрого Николая Кучерявенко первым заместителем министра юстиции, уволив с этой должности Евгения Горовца

Тестирование на когнитивные способности в апелляции завершилось полным фиаско – этап тестирования теперь на паузе, а сам конкурс – под угрозой

Высшая квалификационная комиссия судей признала проблему – говорят, что виноват разработчик и его программное обеспечение.

Водителей, системно проезжающих на желтый сигнал светофора, будут лишать прав до одного года

Системных поклонников нарушение правил проезда пешеходных переходов будет ждать лишение прав.

Дональд Трамп не исключает, что может проиграть, но обещает «будет интересно»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп допустил проигрыш на выборах, заявив, что «могут произойти плохие вещи».

Кабмин установил, что в процессе цифровизации не действуют ограничения на расходы для приобретения ноутбуков и мобильных членам правительства

Правительство установило, что при расходах на приобретение мобильных телефонов и ноутбуков, предназначенных для развития информационно-коммуникационных систем, не применяются ограничения на суммы расходов на приобретение легковых автомобилей, мебели, оборудования, компьютеров, мобильных телефонов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду