У Києві на Теремках автобус на швидкості протаранив автомобілі та влетів у пішоходів — відео ДТП

Внаслідок аварії, ймовірно, є потерпілі та загиблі.

У Києві на Теремках сталася моторошна аварія. Автобус на великій швидкості протаранив кілька автівок, після чого вилетів на тротуар та врізався у кіоск. Відео ДТП публікують очевидці.

Рух по вулиці Заболотного ускладнено.

Внаслідок аварії, ймовірно, є потерпілі та загиблі.

На місці працюють правоохоронці та медики. Очікується офіційна інформація.

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