Чи можна сплачувати добровільні пенсійні внески у декреті — відповідь

Чи може особа, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною до трирічного віку, додатково сплачувати за себе добровільний внесок.

В Пенсійному фонді України розповіли, чи може особа, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною до трирічного віку, додатково сплачувати за себе добровільний внесок.

Добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і не застраховані особи старші 16 років, про яких є інформація в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Інформація про працюючу особу, в тому числі якщо вона перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, міститься в реєстрі застрахованих осіб. За таких обставин жінка може брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Водночас період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.

Додатково сплативши за себе добровільний внесок, можна збільшити заробіток, який у майбутньому буде враховано під час обчислення пенсії.

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