У президентських перегонах у США немає явного лідера — шанси Трампа і Гарріс рівні

У США жоден із кандидатів у президенти не має явного лідерства.

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У США напередодні виборів жоден із кандидатів у президенти — ані чинна віцепрезидентка Камала Гарріс, ані колишній президент Дональд Трамп — не має явного лідерства. Про це повідомляє The Hill із посиланням на свіжі дані опитувань.

Опитування, опубліковане Gallup, показало, що близько 49% американців позитивно ставляться до Гарріс порівняно з 44% до Трампа.

Водночас кандидат Гарріс у віцепрезиденти США, губернатор Міннесоти Тім Волз, також має вищий позитивний рейтинг у 45%, ніж кандидат Трампа, сенатор Джеймс Венс (Огайо), у якого рейтинг становить 39%.

Напередодні соціологічна компанія з Великої Британії Focaldata спрогнозувала перемогу представниці Демократичної партії Камали Гарріс на виборах у США.

Раніше ми писали, що у трьох американських штатах військових привели в готовність через можливі заворушення на виборах.

Додамо, уже майже 67 млн американців проголосували на виборах президента США.

Разом з тим, Камала Гарріс несподівано випередила Дональда Трампа у штаті, де той перемагав двічі.

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