В президентской гонке в США нет явного лидера — шансы Трампа и Харрис равны

В США ни один из кандидатов в президенты не имеет явного лидерства.

В США накануне выборов ни один из кандидатов в президенты — ни действующая вице-президент Камала Харрис, ни бывший президент Дональд Трамп — не имеет явного лидерства. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на свежие данные опросов.

Опрос, опубликованный Gallup, показал, что около 49% американцев положительно относятся к Харрис по сравнению с 44% к Трампу.

В то же время кандидат Харрис в вице-президенты США, губернатор Миннесоты Тим Уолз, также имеет более высокий положительный рейтинг в 45%, чем кандидат Трампа, сенатор Джеймс Вэнс (Огайо), у которого рейтинг составляет 39%.

Накануне социологическая компания из Великобритании Focaldata спрогнозировала победу представительницы Демократической партии Камалы Харрис на выборах в США.

Ранее сообщалось, что в трех американских штатах военных привели в готовность из-за возможных беспорядков на выборах.

Добавим, уже почти 67 млн американцев проголосовали на выборах президента США.

Вместе с тем, Камала Харрис неожиданно опередила Дональда Трампа в штате, где тот побеждал дважды.

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