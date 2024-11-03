Камала Харрис неожиданно опередила Дональда Трампа в штате, где тот побеждал дважды

Дональд Трамп побеждал в штате Айова с преимуществом более 9 процентных пунктов в 2016 году и 8 – в 2020 году.

Фото: AP

Демократка Камала Харрис смогла опередить республиканца Дональда Трампа на три процентных пункта в штате Айова. Такие результаты показал опрос Des Moines Register/Mediacom, проведенный 28-31 октября.

Среди 808 потенциальных избирателей Айовы Харрис опережает Трампа на 20 процентных пунктов среди женщин, а среди мужчин она сократила отрыв вдвое с сентября. В целом опрос показал следующие результаты: 47% – Харрис, 44% – Трамп.

В опросе, который был в сентябре, республиканец опережал демократку в Айове на 4 процентных пункта. Июньский опрос в Айове показал, что Трамп опережал президента Джо Байдена, считавшегося в то время предполагаемым кандидатом от Демократической партии, на 18 пунктов.

Напомним, Айова ранее считалась безопасным для республиканцев штатом. Трамп побеждал в Айове с преимуществом более 9 процентных пунктов в 2016 году и 8 – в 2020 году.

Однако Айова не входила в перечень так называемых «шатких» штатов, имеющих ключевое значение на выборах.

Ранее сообщалось, что в трех американских штатах военных привели в готовность из-за возможных беспорядков на выборах.

Добавим, уже почти 67 млн американцев проголосовали на выборах президента США.

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