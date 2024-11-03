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У Камали Гарріс більше шансів перемогти на виборах у США — британське «мегаопитування»

19:29, 3 листопада 2024
Британське «мегаопитування» прогнозує перемогу Камали Гарріс на виборах у США.
У Камали Гарріс більше шансів перемогти на виборах у США — британське «мегаопитування»
Фото: Alamy
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Соціологічна компанія з Великої Британії Focaldata використала свою технологію опитування з величезною вибіркою і спрогнозувала перемогу представниці Демократичної партії Камали Гарріс на виборах у США, пише Politico.

За останній місяць Focaldata опитала понад 31 000 американців в рамках інноваційного типу опитування під назвою MRP.

Поєднуючи результати MRP-опитування із результатами свого масштабного онлайн-опитування в «хитких» штатах, Focaldata оцінює, що Гарріс, ймовірно, переможе у Мічигані з перевагою майже в 5 пунктів, у Неваді – з перевагою у близько двох пунктів, і з невеликою перевагою в Пенсільванії та Вісконсині.

Focaldata припускає, що Дональд Трамп обійде Гарріс в Джорджії та Північній Кароліні. Дані онлайн-опитувань та MRP-моделювання розходяться щодо Арізони.

Метод MRP, який називають «мегаопитуванням», увірвався на політичну сцену у Великій Британії у 2017 році, правильно передбачивши, що прем'єрка Тереза Мей втратить більшість у парламенті в той час, коли більшість опитувань свідчили, що вона здобуде велику перемогу.

Раніше ми писали, що у трьох американських штатах військових привели в готовність через можливі заворушення на виборах.

Додамо, уже майже 67 млн американців проголосували на виборах президента США.

Разом з тим, Камала Гарріс несподівано випередила Дональда Трампа у штаті, де той перемагав двічі.

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США вибори Дональд Трамп Камала Гарріс

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