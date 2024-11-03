У Камалы Харрис больше шансов победить на выборах в США — британский «мегаопрос»

Британский «мегаопрос» прогнозирует победу Камалы Харрис на выборах в США.

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Социологическая компания из Великобритании Focaldata использовала свою технологию опроса с огромной выборкой и спрогнозировала победу представительницы Демократической партии Камалы Харрис на выборах в США, пишет Politico.

За последний месяц Focaldata опросила более 31 000 американцев в рамках инновационного типа опроса под названием MRP.

Сочетая результаты MRP-опроса с результатами своего масштабного онлайн-опроса в «шатких» штатах, Focaldata оценивает, что Харрис, вероятно, победит в Мичигане с преимуществом почти в 5 пунктов, в Неваде – с преимуществом около двух пунктов, и с небольшим преимуществом в Пенсильвании и Висконсине.

Focaldata предполагает, что Дональд Трамп обойдет Харрис в Джорджии и Северной Каролине. Данные онлайн-опросов и MRP-моделирования расходятся по Аризоне.

Метод MRP, который называют «мегаопросом», ворвался на политическую сцену в Великобритании в 2017 году, правильно предсказав, что премьер Тереза ​​Мэй потеряет большинство в парламенте в то время, когда большинство опросов свидетельствовали, что она одержит большую победу.

Ранее сообщалось, что в трех американских штатах военных привели в готовность из-за возможных беспорядков на выборах.

Добавим, уже почти 67 млн американцев проголосовали на выборах президента США.

Вместе с тем, Камала Харрис неожиданно опередила Дональда Трампа в штате, где тот побеждал дважды.

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