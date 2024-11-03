Камала Харрис обошла Дональда Трампа в четырех «шатких» штатах — результаты опроса

Камала Харрис имеет преимущество над Дональдом Трампом в четырех из семи «шатких» штатах.

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис пока опережает своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа по уровню поддержки в так называемых «шатких» штатах. Такие результаты показали результаты опроса Times/YouGov, который проводился с 25 по 31 октября в семи «шатких» штатах – Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.

Отмечается, что среди избирателей Камала Харрис лидирует с небольшим отрывом в Висконсине (49% против 45%), Пенсильвании (49% против 46%), Мичигане (48% против 45%) и Неваде (48% против 47%).

Трамп лидирует в Северной Каролине (49% против 48% Харрис) и Джорджии (48% против 47%).

В Аризоне у кандидатов одинаковый уровень поддержки – 48%.

По сравнению с началом сентября поддержка Харрис выросла на три процентных пункта в Аризоне. В других «шатких» штатах доля голосующих за Харрис или Трампа выросла на один пункт или не изменилась вовсе.

«Если лидерство в этих штатах сохранится, а остальные штаты проголосуют так же, как в 2020 году, Камала Харрис с небольшим отрывом выигрывает голосование на выборах», - добавляют аналитики.

Ранее сообщалось, что в трех американских штатах военных привели в готовность из-за возможных беспорядков на выборах.

Добавим, уже почти 67 млн американцев проголосовали на выборах президента США.

Вместе с тем, Камала Харрис неожиданно опередила Дональда Трампа в штате, где тот побеждал дважды.

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