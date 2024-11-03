Практика судів
  1. У світі

Камала Гарріс обійшла Дональда Трампа у чотирьох «хитких» штатах, — результати опитування

18:17, 3 листопада 2024
Камала Гарріс має перевагу над Дональдом Трампом у чотирьох з семи «хитких» штатах.
Камала Гарріс обійшла Дональда Трампа у чотирьох «хитких» штатах, — результати опитування
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс наразі випереджає свого опонента від Республіканської партії Дональда Трампа за рівнем підтримки у так званих «хитких» штатах.  Такі результати показало результати опитування Times/YouGov, яке проводилося з 25 по 31 жовтня у семи «хитких» штатах - Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсільванії та Вісконсині.

Зазначається, що серед виборців Камала Гарріс лідирує з невеликим відривом у Вісконсині (49% проти 45%), Пенсильванії (49% проти 46%), Мічигані (48% проти 45%) та Неваді (48% проти 47%).

Трамп лідирує в Північній Кароліні (49% проти 48% Гарріс) і Джорджії (48% проти 47%).

В Аризоні у кандидатів однаковий рівень підтримки - 48%.

У порівнянні з початком вересня підтримка Гарріс зросла на три відсоткові пункти в Аризоні. В інших «хитких» штатах частка тих, хто голосуватиме за Гарріс чи Трампа, зросла на один пункт або не змінилася зовсім.

«Якщо лідерство в цих штатах збережеться, а решта штатів проголосують так само, як у 2020 році, то Камала Гарріс з невеликим відривом виграє голосування на виборах», - додають аналітики.

Раніше ми писали, що у трьох американських штатах військових привели в готовність через можливі заворушення на виборах.

Додамо, уже майже 67 млн американців проголосували на виборах президента США.

Разом з тим, Камала Гарріс несподівано випередила Дональда Трампа у штаті, де той перемагав двічі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп Камала Гарріс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україні треба запровадити систему випадкового розподілу справ між прокурорами – Єврокомісія

Єврокомісія надала рекомендації до процедури відбору прокурорів, переатестації, повноважень КДКП та ролі Ради прокурорів, а також стосовно розподілу справ між прокурорами.

Верховний Суд погодився, що визнання вини, утримання матері-інваліда та дитини не є підставою для призначення ухилянту покарання з випробуванням

Верховний Суд підтримав позицію апеляційного суду, який скасував покарання з випробуванням і призначив 3 роки реального позбавлення волі чоловіку, який ухилявся від мобілізації, незважаючи на визнання ним вини та наявність матері-інваліда і дитини на утриманні.

Які вироки виносять суди громадянам, які повідомляють про роботу ТЦК у соцмережах

Як вказують суди у вироках, публікація в соцмережах місць розміщення ТЦК призводить до зменшення кількості мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних і зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військові частини за мобілізаційним планом.

Адвокати влаштували безлад у Святошинському райсуді Києва, але отримали дисциплінарні скарги та кримінальне провадження

Адвокати обвинувачених у торгівлі наркотиками зривали судові засідання, насміхалися над секретарем судового засідання та погрожували судді.

Верховна Рада схвалила законопроект про скасування інституту нарадчої кімнати у судах

Фразу «суд виходить до нарадчої кімнати» учасники процесів скоро не почують.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді