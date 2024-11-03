Камала Гарріс обійшла Дональда Трампа у чотирьох «хитких» штатах, — результати опитування

Камала Гарріс має перевагу над Дональдом Трампом у чотирьох з семи «хитких» штатах.

Фото: Getty Images

Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс наразі випереджає свого опонента від Республіканської партії Дональда Трампа за рівнем підтримки у так званих «хитких» штатах. Такі результати показало результати опитування Times/YouGov, яке проводилося з 25 по 31 жовтня у семи «хитких» штатах - Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсільванії та Вісконсині.

Зазначається, що серед виборців Камала Гарріс лідирує з невеликим відривом у Вісконсині (49% проти 45%), Пенсильванії (49% проти 46%), Мічигані (48% проти 45%) та Неваді (48% проти 47%).

Трамп лідирує в Північній Кароліні (49% проти 48% Гарріс) і Джорджії (48% проти 47%).

В Аризоні у кандидатів однаковий рівень підтримки - 48%.

У порівнянні з початком вересня підтримка Гарріс зросла на три відсоткові пункти в Аризоні. В інших «хитких» штатах частка тих, хто голосуватиме за Гарріс чи Трампа, зросла на один пункт або не змінилася зовсім.

«Якщо лідерство в цих штатах збережеться, а решта штатів проголосують так само, як у 2020 році, то Камала Гарріс з невеликим відривом виграє голосування на виборах», - додають аналітики.

Раніше ми писали, що у трьох американських штатах військових привели в готовність через можливі заворушення на виборах.

Додамо, уже майже 67 млн американців проголосували на виборах президента США.

Разом з тим, Камала Гарріс несподівано випередила Дональда Трампа у штаті, де той перемагав двічі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.