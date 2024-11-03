Українців, які зберігають вдома дрова без документів, можуть оштрафувати або відправити за ґрати

Документ, який доповнює Кримінальний кодекс України та Кодекс України про адміністративні правопорушення, наразі знаходиться на підписі у Президента.

Фото: dailylviv.com

Як відомо, 10 жовтня Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері захисту рослинного світу, лісокористування та протидії незаконному обігу деревини» - законопроект 9665.

Законом удосконалюється Кримінальний кодекс України та Кодекс України про адміністративні правопорушення в частині притягнення до відповідальності за порушення правил вирубування, а так само пошкодження чи знищення дерев або чагарників, що дозволить більш ефективно застосувати відповідні положення законодавства на практиці, у тому числі задля забезпечення дотримання принципу диференціації покарань за правопорушення різної тяжкості.

Прийнятим Законом доповнюється КУпАП новою статтею 65-2, яка передбачає встановлення адміністративної відповідальності за незаконне перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини, без документів, які підтверджують законність походження дерев, чагарників або деревини, або з такими документами, які підроблено, одержано незаконним шляхом або які містять завідомо неправдиві відомості. Такі порушення каратимуться накладанням штрафу на громадян 510 - 15300 грн, на посадових осіб від 3400 - 15300 грн.

Крім того, Законом доповнюється Кримінальний Кодекс України новою статтею 246-1, яка передбачає встановлення кримінальної відповідальності за перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини без документів, що підтверджують законність походження дерев, чагарників або деревини, або з такими документами, які підроблено, одержано незаконним шляхом або які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені у значному розмірі, – караються штрафом 34000 - 51000 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або вчинені у великому розмірі, – караються штрафом від 170 000 грн до 425 000 грн або позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

Під значним розміром у цій статті слід розуміти вартість дерев, чагарників або деревини, яка становить більше ніж двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а під великим розміром – більше шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Станом на 3 листопада статус Закону — направлено на підпис Президенту України.

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