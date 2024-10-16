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В Україні підвищили штрафи за незаконний збір грибів, горіхів та ягід

18:44, 16 жовтня 2024
Нові штрафи сягатимуть 170 000 гривень.
В Україні підвищили штрафи за незаконний збір грибів, горіхів та ягід
Джерело фото: kalush.informator.ua
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В Україні підвищили штрафи за незаконний збір дикорослих плодів, горіхів, грибів і ягід, а також за інші правопорушення у сфері лісокористування. Верховна Рада України ухвалила законопроект №9665, який вносить значні зміни до Кримінального кодексу України (ККУ) та Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), зокрема, для вдосконалення відповідальності за захист рослинного світу та протидію незаконному обігу деревини.

Ініціатори законопроекту вважають, що нововведення забезпечать ефективний правовий захист довкілля, зокрема, від незаконного вирубування та пошкодження дерев і чагарників. Закон передбачає притягнення до відповідальності осіб за порушення правил вирубування, пошкодження або знищення рослин.

Згідно з новою статтею 652 КУпАП, адміністративна відповідальність встановлюється за незаконне перевезення, зберігання чи збут деревини без відповідних документів. Штрафи для громадян коливатимуться від 510 до 15 300 гривень, а для посадових осіб — від 3 400 до 15 300 гривень.

Крім того, законопроект вводить нову статтю 246-1 до ККУ, що передбачає кримінальну відповідальність за подібні правопорушення у значному розмірі. За такі злочини можуть накладати штрафи від 34 000 до 51 000 гривень або обмежувати волю на строк до трьох років.

Закон також підвищує штрафи за порушення правил збору дикорослих плодів, горіхів, грибів та ягід, а також за незаконне вирубування дерев на заповідних територіях. Зокрема, за останнє можуть накладати штраф до 170 000 гривень. У випадку незаконної вирубки в умовах воєнного стану, порушники можуть бути позбавлені волі строком до 10 років.

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