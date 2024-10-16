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Як військовослужбовцю скласти рапорт для направлення на лікування — зразок

16:09, 16 жовтня 2024
Якщо військовослужбовець звертався в усній формі до командира та до медика, але отримав відмову, потрібно звернутися до командира з рапортом на лікування.
Як військовослужбовцю скласти рапорт для направлення на лікування — зразок
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Якщо військовослужбовець, під час несення служби захворів, загострилась вже існуюча хвороба чи отримав травму — він має право на отримання належної медичної допомоги та лікування.

Якщо військовослужбовець звертався в усній формі до командира та до медика взводу/роти, але не отримав позитивної відповіді на направлення до лікувального закладу, потрібно звернутися до командира з рапортом на лікування. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги розповіли, Як скласти рапорт для направлення на лікування.

Турбота про збереження та зміцнення здоров’я військовослужбовців – обов’язок командирів (начальників). Це закріплено у ст.11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Зразок рапорту на ім’я командира

Рапорт має бути складений наступним чином:

Рапорт на направлення на лікування

Прошу Вашого клопотання перед вищим командуванням надати мені (звання, ПІБ, посада) направлення на проходження лікування до медичного закладу (вказати медичний заклад).

Я, (ПІБ, звання, посада) вже неодноразово усно повідомляв про різке погіршення стану мого здоров’я, що унеможливлює подальше належне виконання обов’язків військової служби. Зокрема, у мене (детально вказати всі симптоми). Мій стан хвороби прогресує та загострюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України «Про соціальний та правових захист військовослужбовців та членів їх сімей» турбота про збереження та зміцнення здоров’я військовослужбовців – обов’язок командирів (начальників).

У зв’язку з вищевказаним, прошу забезпечити надання мені законної можливості отримати належне лікування для чого направити мене до лікувального закладу для отримання медичної допомоги.

Додатки:

документи, що підтверджують стан здоров’я;

вказати посаду, військове звання, ПІБ, дату та підпис.

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військовослужбовці

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