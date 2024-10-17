У Києві затримали чоловіка, який посеред вулиці тяжко поранив незнайомця

Під час раптового конфлікту порушник декілька разів вдарив перехожого тичковим ножем.

У Києві правоохоронці затримали зловмисника, який посеред вулиці тяжко поранив чоловіка, який гуляв з собакою. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Інцидент стався вулиці Радунській.

Правоохоронці встановили, що нетверезий перехожий підійшов до чоловіка, що гуляв з собакою. Між ними виник конфлікт, під час якого зловмисник дістав з карману тичковий ніж та завдав декілька ударів у груди та живіт чоловіку. Його дії припинив випадковий свідок, після чого нападник одразу втік з місця події.

59-річного потерпілого із проникаючим пораненням грудної клітини та різаними ранами живота госпіталізували до лікарні, а оперативники протягом години затримали 38-річного зловмисника.

Згодом затриманому повідомили про підозру, суд йому обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

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