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В Киеве задержали мужчину, который посреди улицы тяжело ранил незнакомца

00:06, 17 октября 2024
Во время внезапного конфликта нарушитель несколько раз ударил прохожего точковым ножом.
В Киеве задержали мужчину, который посреди улицы тяжело ранил незнакомца
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В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который посреди улицы тяжело ранил мужчину, который гулял с собакой. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел на улице Радунской.

Правоохранители установили, что нетрезвый прохожий подошел мужчине, который гулял с собакой. Между ними возник конфликт, во время которого злоумышленник достал из кармана точковый нож и нанес несколько ударов в грудь и живот мужчине. Его действия прекратил случайный свидетель, после чего нападавший сразу скрылся с места происшествия.

59-летний пострадавший с проникающим ранением грудной клетки и резаными ранами живота госпитализирован в больницу, а оперативники в течение часа задержали 38-летнего злоумышленника.

Позже задержанному сообщили о подозрении, суд ему избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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