В Киеве задержали мужчину, который посреди улицы тяжело ранил незнакомца

В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который посреди улицы тяжело ранил мужчину, который гулял с собакой. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.
Инцидент произошел на улице Радунской.
Правоохранители установили, что нетрезвый прохожий подошел мужчине, который гулял с собакой. Между ними возник конфликт, во время которого злоумышленник достал из кармана точковый нож и нанес несколько ударов в грудь и живот мужчине. Его действия прекратил случайный свидетель, после чего нападавший сразу скрылся с места происшествия.
59-летний пострадавший с проникающим ранением грудной клетки и резаными ранами живота госпитализирован в больницу, а оперативники в течение часа задержали 38-летнего злоумышленника.
Позже задержанному сообщили о подозрении, суд ему избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.
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