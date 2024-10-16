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На Волыни заблокировали схему уклонения от мобилизации за 9200 долларов США

21:36, 16 октября 2024
Двух мужчин в Луцке подозревают в создании фиктивных медицинских документов для избежания мобилизации.
На Волыни заблокировали схему уклонения от мобилизации за 9200 долларов США
Источник фото: spzr.gp.gov.ua
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Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщила о подозрении двум жителям Луцка в причастности к схеме уклонения от мобилизации. Мужчинам в возрасте 53 и 49 лет, инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решений государственных служащих (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, злоумышленники разработали механизм для получения денег от военнообязанных за изготовление документов, позволяющих избежать мобилизации. Они обещали повлиять на медиков и служащих территориального центра комплектования, чтобы создать фиктивную историю болезни для своих клиентов. Стоимость их услуг составляла более 9 тысяч долларов США.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность подозреваемых и провели более 20 санкционированных обысков в их квартирах, а также в служебных кабинетах медицинских учреждений. В результате было изъято 40 тысяч долларов, 7 тысяч евро, мобильные терминалы, компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения, а также продолжается проверка на причастность других лиц к этой преступной схеме.

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прокуратура Луцк мобилизация

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