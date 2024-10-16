Почему США сбивают ракеты над Израилем, а над Украиной нет

«Жесткий ответ» США для Украины заключается в том, что у россии есть ядерное оружие, а у Ирана – нет.

Источник фото: defence-ua com

Согласно информации, обнародованной изданием Politico, США отказываются отправить свои войска для перехвата российских ракет над Украиной, поскольку россия является ядерным государством, в отличие от Ирана. Американские чиновники отмечают, что такое действие могло бы привести к прямому военному столкновению между двумя ядерными державами, что имеет «потенциально апокалиптические последствия».

На этой неделе США развернули систему противовоздушной обороны и военные подразделения в Израиле для защиты от иранских баллистических ракет. Однако подобной поддержки для Украины, которая ежедневно сталкивается с российскими беспилотниками и ракетами, не предоставляют. В Киеве это считают двойными стандартами.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно спросил: «Если союзники вместе сбивают ракеты в небе Ближнего Востока, почему до сих пор нет решения сбивать беспилотники и ракеты над Украиной?». Министерство иностранных дел Украины также призвало западных союзников защищать украинское воздушное пространство с такой же решимостью.

Западные союзники уже вмешивались в ситуацию в апреле, когда их системы противовоздушной обороны остановили сотни иранских ракет. Однако, по словам американских чиновников, риск вмешательства в военные действия с россией значительно выше из-за ее ядерного арсенала.

Старший помощник Сената США, который работает над украинской политикой, отметил: «Жесткий ответ, который украинцам, возможно, не нравится слышать, но, к сожалению, правдивый, заключается в том, что мы можем рискнуть сбить иранские ракеты над Израилем, не спровоцировав прямую войну с Тегераном, которая может привести к ядерной войне».

На фоне крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны, отправка американских войск для перехвата российских ракет могла бы спровоцировать серьезный конфликт между двумя ядерными державами.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Пентагоне объяснили почему не планируют разворачивать противоракетные THAAD в Украине.

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