«Жорстка відповідь» США для України полягає в тому, що росія має ядерну зброю, а Іран – ні.

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Згідно з інформацією, оприлюдненою виданням Politico, США відмовляються відправити свої війська для перехоплення російських ракет над Україною, оскільки росія є ядерною державою, на відміну від Ірану. Американські посадовці зазначають, що така дія могла б призвести до прямого військового зіткнення між двома ядерними державами, що має «потенційно апокаліптичні наслідки».

Цього тижня США розгорнули систему протиповітряної оборони та військові підрозділи в Ізраїлі для захисту від іранських балістичних ракет. Проте подібної підтримки для України, яка щодня стикається з російськими безпілотниками та ракетами, не надають. У Києві це вважають подвійними стандартами.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно запитав: «Якщо союзники разом збивають ракети в небі Близького Сходу, чому досі немає рішення збивати безпілотники та ракети над Україною?». Міністерство закордонних справ України також закликало західних союзників захищати український повітряний простір з такою ж рішучістю.

Західні союзники вже втручалися в ситуацію в квітні, коли їх системи протиповітряної оборони зупинили сотні іранських ракет. Проте, за словами американських посадовців, ризик втручання у військові дії з росією значно вищий через її ядерний арсенал.

Старший помічник Сенату США, який працює над українською політикою, зазначив: «Жорстка відповідь, яку українцям, можливо, не подобається чути, але, на жаль, правдива, полягає в тому, що ми можемо ризикнути збити іранські ракети над Ізраїлем, не спровокувавши пряму війну з Тегераном, яка може призвести до ядерної війни».

На тлі найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, відправка американських військ для перехоплення російських ракет могла б спровокувати серйозний конфлікт між двома ядерними державами.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в Пентагоні пояснили чому не планують розгортати протиракетні THAAD в Україні.

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