В Пентагоні пояснили чому не планують розгортати протиракетні THAAD в Україні

США не розміщуватимуть THAAD в Україні, як в Ізраїлі, через різницю у війнах – заява Пентагону.

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Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США не розгортатимуть систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD для захисту України, як це робиться в Ізраїлі. На брифінгу вона пояснила, що війна Росії проти України та конфлікт на Близькому Сході є різними за природою.

За її словами, Міністерство оборони США продовжує підтримувати як Ізраїль, так і Україну у питаннях оборони, проте підходи до цих двох країн відрізняються.

У відповідь на запитання, чому США розгортають THAAD для захисту Ізраїлю, але не в країнах НАТО для захисту України, Сінгх зазначила: «Це різні війни, різні регіони та зобов’язання перед Ізраїлем і Україною є різними».

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