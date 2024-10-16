Вакарчука помітили з ТЦК біля елітного супермаркету перед концертом «Океану Ельзи» в Києві

Фронтмена «Океану Ельзи» Вакарчука зафіксували з ТЦК біля Goodwine напередодні концерту в Палаці спорту, де після проводилися перевірки військово-облікових документів.

Джерело фото: Mykhailo Tkach

Напередодні концерту гурту «Океан Ельзи» у київському Палаці спорту, фронтмена колективу Святослава Вакарчука зафіксували біля елітного супермаркету Goodwine. Про це повідомив журналіст «Української правди» Михайло Ткач.

Журналісти працювали над іншим матеріалом неподалік магазину, коли випадково побачили Вакарчука. Михайло Ткач зазначив, що супермаркет Goodwine є популярним серед заможних людей Києва, зокрема зірок, депутатів і олігархів.

«Ні для кого не секрет, що у Києві є ціла низка місць, де майже неможливо уявити співробітників ТЦК. Елітні клуби, спортзали, супермаркети преміум класу. До вечора 10-го жовтня одним із таких осередків був і столичний супермаркет Goodwine. Саме там вже 16 років закуповуються зірки, депутати, олігархи та інші заможні верстви населення. Наша знімальна група під час роботи над іншим матеріалом випадково стала свідком, як до Goodwine приїхали співробітники ТЦК у супроводі поліцейських», — написав Ткач. Вакарчук, який був за кермом позашляховика, спокійно поспілкувався з працівниками ТЦК перед тим, як покинути місце події.

Це сталося за день до першого концерту гурту «Океан Ельзи» з Вакарчуком у столиці.

«Варто додати, що ми зняли цей репортаж за день до відомих подій після ювілейного концерту гурту «Океан Ельзи» у столичному Палаці спорту. Але Вакарчук там також є», – додав журналіст.

Раніше ЗМІ поінформували, що у Києві ввечері 11 жовтня співробітники ТЦК провели рейд біля Палацу спорту, і що деяких чоловіків затримували.

У Київському міському ТЦК та СП повідомили, що заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів здійснюються постійно з моменту введення в дію Закону України про мобілізацію у зв'язку з уведенням в країні правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук дав перший коментар після рейду ТЦК на концерті «Океану Ельзи» в Києві.

Джерело фото: Mykhailo Tkach

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