Суддя подала позов проти голови суду, бо її не відпустили на конференцію – рішення ухвалив суд

Унікальний позов щодо проблеми відряджень суддів у робочий час на конференції та семінари розглянули у Донецькій області.

Джерело фото - Верховний Суд

Донецький окружний адміністративний суд та Перший апеляційний адміністративний суд розглянули у певній мірі унікальний позов, автором якого є діюча суддя, яка не погодилася з діями керівництва суду, в якому здійснювала правосуддя.

Конференція розбрату

У червні 2024 року суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Софія Данилів звернулася до Донецького окружного адміністративного суду з позовом до голови вказаного суду Олени Філь та в. о. голови суду Віктора Коваленка про визнання протиправною бездіяльності щодо нерозгляду двох своїх заяв, складених у травні-червні цього року.

Позовні вимоги Софії Данилів були мотивовані тим, що у травні її було запрошено на наукову конференцію до міста Львів, яка мала відбутися у режимі offline (тобто за фізичної присутності учасників) 5-7 червня 2024 року.

Організатором конференції була Українська Гельсінська спілка з прав людини за підтримки USAID. Зазначимо, що програма конференції, яка була присвячена проблемам та наслідкам війни з РФ, судячи з оприлюдненої інформації, передбачала відвідування музею жертв тоталітарних режимів та переважно виступи і лекції різних громадських діячів, представників USAID та КМЄС, правозахисників, національних експертів проектів іноземної технічної допомоги, журналістів, істориків тощо.

Для того, щоб взяти участь у вказаній конференції Софія Данилів подала дві відповідні заяви про відрядження.

При цьому в заявах було висловлено прохання, що у випадку відмови у видачі наказу про відрядження, надати обґрунтовану відповідь із посиланням на чинне законодавство.

Однак спочатку в. о. голови суду, а потім і голова суду, повідомили Софії Данилів, що вона може взяти участь у конференції тільки у свій «неробочий час» або у режимі відеоконференції, тобто дистанційно. Відповідно на заявах Софії Данилів було накладено характерні резолюції.

На думку Софії Данилів, відмова голови та в. о. голови суду надати відрядження, є нічим іншим як «прямим ігноруванням права позивача на участь у науковій конференції».

Також суддя зазначила, що у дні проведення конференції у неї не було термінових судових справ, призначених до розгляду.

2 липня колишній в. о. голови суду Віктор Коваленко у своєму відзиві на позовну заяву Софії Данилів зазначив, що оскільки Софія Данилів сім років не здійснювала правосуддя через відсутність повноважень (з 1 серпня 2017 року по 8 травня 2024 року), то в ці роки вона неодноразово підвищувала свою кваліфікацію.

Крім того, з 28 серпня 2023 року по 8 травня 2024 року Софія Данилів була відряджена до Національної школи суддів для розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів, Служби судової охорони та відповідного викладання навчальних матеріалів.

Також Віктор Коваленко додав, що 15 травня 2024 року збори суддів Красноармійського міськрайонного суду визначили, що Софія Данилів буде розглядати кримінальні справи, а також буде здійснювати повноваження слідчого судді і повноваження судді, уповноваженого на розгляд кримінальних справ щодо неповнолітніх.

Як повідомив Віктор Коваленко, справ у провадженні Софії Данилів на початку червня не було через те, що з 21 травня по 3 червня вона знаходилася у щорічній основній оплачуваній відпустці.

Віктор Коваленко вказав, що штатна чисельність суддів Красноармійського міськрайонного суду становить 15 суддів, з яких фактично перебувають у штаті 12 суддів. Навантаження на суддів суду, за словами в. о. голови суду, на початку червня суттєво збільшилося. Так, з 4 по 7 червня (час роботи конференції у Львові з урахуванням дороги) в суді було розподілено 8 кримінальних проваджень, 14 клопотань про застосування санкцій у рамках кримінальних проваджень, 1 кримінальне провадження в порядку виконання та 30 справ про адміністративні правопорушення.

Відтак, на думку колишнього в. о. голови суду, Софії Данилів було чим зайнятися в суді, до того ж враховуючи перерву у сім років, вона могла б допомогти іншим суддям та взяти частину навантаження на себе.

Враховуючі вказані обставини Віктор Коваленко вказав, що жодної бездіяльності з боку керівництва суду не було, відтак позов Софії Данилів є необґрунтованим.

Втім, Софія Данилів у відповіді на відзив в. о. голови суду зазначила, що збори суддів Красноармійського міськрайонного суду змінили їй спеціалізацію з цивільної на кримінальну без її згоди та незважаючи на її прямі заперечення.

Також Софія Данилів знов зазначила, що станом на 4 червня у неї в провадженні взагалі не було справ, в колегіальному розгляді справ вона задіяна також не була, жодних клопотань органів досудового розслідування у неї в провадженні не було.

Крім того, Софія Данилів продовжила наполягати, що дії керівництва суду призвели до порушення її права на наукову діяльність.

1 серпня свій відзив надіслала до Донецького окружного адміністративного суду голова Красноармійського міськрайонного суду Олена Філь, яка зазначила, що не зовсім зрозумілою є суть позовних вимог Софії Данилів, адже не ясно, як саме будуть відновлені її права у разі задоволення позову.

Також голова суду повідомила, що розгляд заяв Софії Данилів про відрядження відбувся вчасно, зокрема голова суду розглянула відповідну заяву у день її надходження, тобто 3 червня, про що суддю було повідомлено на її електронну адресу.

У відповідь Софія Данилів вказала, що їй в принципі складно працювати у Красноармійському міськрайонному суді, адже відповідачі, тобто керівництво суду, вчиняють дії, які «спрямовані на приниження гідності позивача та професійної репутації у формі психологічного тиску, шляхом створення стосовно неї напруженої, ворожої, образливої атмосфери».

Крім того, Софія Данилів прямо звинуватила керівництво суду у «дискримінації шляхом позбавлення можливості займатися науковою діяльністю».

Позиція суду першої інстанції

Дослідивши позиції сторін, Донецький окружний адміністративний суд зазначив, що видання наказів та розпоряджень є дискреційним повноваженням голови суду.

Голова суду, з урахуванням ситуації, що склалася в суді, на власний розсуд приймає рішення про відрядження судді або відмову у такому відрядженні.

У випадку з Софією Данилів не йде мова про те, що в. о. голови суду або голова суду вчинили бездіяльність, адже вони не ухилялися від своїх обов’язків, а вчасно розглянули заяви Софії Данилів із врахуванням ситуації, що склалася в суді (навантаження на суддів суду, визначення за Софією Данилів повноважень слідчого судді тощо).

Також суд першої інстанції вказав, що керівництво Красноармійського міськрайонного суду не забороняло Софії Данилів брати участь у конференції – в. о. голови суду та голова суду лише зазначили, що участь у конференції Софія Данилів може взяти або у свій вільний час, або у режимі відеоконференції.

Відтак, 12 серпня 2024 року Донецький окружний адміністративний суд повністю відмовив Софії Данилів у задоволенні позовних вимог.

Позиція апеляційного суду

Втім, на цьому історія не завершилась, оскільки Софія Данилів подала апеляційну скаргу.

Перший апеляційний адміністративний суд, розглядаючи апеляційну скаргу, зазначив, що Закон «Про судоустрій і статус суддів» не містить юридичного обов`язку голови суду надавати письмові відповіді на заяви суддів, за даних обставин щодо відрядження, та/або задовольняти всі заяви суддів, які надходять на його розгляд.

Тобто, голова суду з урахуванням ситуації, що склалася, на власний розсуд приймає рішення про відрядження судді або відмову у такому відрядженні.

Крім того, суд апеляційної інстанції підтвердив, що заборони для Софії Данилів на участь у конференції суду керівництво Красноармійського міськрайонного суду не встановлювало – мова йшла лише про те, що участь судді у конференції можлива або у неробочий час, або у режимі відеоконференції.

Таким чином, 3 жовтня 2024 року Перший апеляційний адміністративний суд також дійшов висновку, що позовні вимоги Софії Данилів є необґрунтованими, а відтак не підлягають задоволенню.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.