Судья подала в суд на председателя суда из-за того, что ее не отпустили на конференцию – решение суда

Уникальный иск по проблеме командировок судей в рабочее время на конференции и семинары рассмотрели в Донецкой области.

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Донецкий окружной административный суд и Первый апелляционный административный суд рассмотрели в определенной степени уникальный иск, инициатором которого является судья, которая не согласилась с действиями руководства суда, в котором она осуществляла правосудие.

Конференция раздора

В июне 2024 года судья Красноармейского горрайонного суда Донецкой области София Данылив обратилась в Донецкий окружной административный суд с иском к председателю указанного суда Елене Филь, а также и. о. председателя суда Виктору Коваленко о признании противоправным бездействия по не рассмотрению двух своих заявлений, написанных в мае-июне этого года.

Исковые требования Софии Данылив были мотивированы тем, что в мае она была приглашена на научную конференцию в город Львов, которая должна была состояться в режиме offline (т.е. с физическим присутствием участников) 5-7 июня 2024 года.

Организатором конференции был Украинский Хельсинский союз по правам человека при поддержке USAID. Отметим, что программа конференции, посвященная проблемам и последствиям войны с РФ, судя по обнародованной информации, предусматривала посещение музея жертв тоталитарных режимов и преимущественно выступления и лекции разных общественных деятелей, представителей USAID и КМЕС, правозащитников, национальных экспертов проектов иностранной технической помощи, журналистов, историков и т. д.

Для того чтобы принять участие в указанной конференции София Данылив подала два соответствующих заявления на командировку.

При этом в заявлениях была высказана просьба, чтобы в случае отказа в выдаче приказа о командировке предоставить обоснованный ответ со ссылкой на действующее законодательство.

Однако сначала и. о. председателя суда, а затем и председатель суда, сообщили Софии Данылив, что она может принять участие в конференции только в свое «нерабочее время» или в режиме видеоконференции, то есть дистанционно. Соответственно, на заявлениях Софии Данылив были наложены характерные резолюции.

По мнению Софии Данылив, отказ председателя, а также и. о. председателя суда предоставить ей командировку, является не чем иным, как «прямым игнорированием права истца на участие в научной конференции».

Судья также отметила, что в дни проведения конференции у нее не было срочных судебных дел, назначенных к рассмотрению.

2 июля бывший и. о. председателя суда Виктор Коваленко в своем отзыве на исковое заявление Софии Данылив отметил, что поскольку София Данылив семь лет не осуществляла правосудие из-за отсутствия полномочий (с 1 августа 2017 года по 8 мая 2024 года), то за эти годы она неоднократно повышала свою квалификацию.

Кроме того, с 28 августа 2023 года по 8 мая 2024 года София Данылив была командирована ​​в Национальную школу судей для разработки учебных материалов для подготовки и периодического обучения судей, работников аппаратов судов, Службы судебной охраны и соответствующего преподавания учебных материалов.

Также Виктор Коваленко добавил, что 15 мая 2024 года собрание судей Красноармейского горрайонного суда решило, что София Данылив будет рассматривать уголовные дела, а также будет осуществлять полномочия следственной судьи и полномочия судьи, уполномоченной на рассмотрение уголовных дел в отношении несовершеннолетних.

Как сообщил Виктор Коваленко, дел в производстве Софии Данылив в начале июня не было из-за того, что с 21 мая по 3 июня она находилась в ежегодном основном оплачиваемом отпуске.

Виктор Коваленко отметил, что штатная численность судей Красноармейского горрайонного суда составляет 15 судей, из которых фактически находятся в штате 12 судей. Нагрузка на судей суда, по словам и. о. председателя суда, в начале июня существенно увеличилось. Так, с 4 по 7 июня (время работы конференции во Львове с учетом дороги) в суде было распределено 8 уголовных производств, 14 ходатайств о применении санкций в рамках уголовных производств, 1 уголовное производство в порядке исполнения и 30 дел об административных правонарушениях.

Таким образом, по мнению бывшего и. о. председателя суда, Софии Данылив было чем заняться в суде, к тому же, учитывая перерыв в семь лет, она могла бы помочь другим судьям и взять часть нагрузки на себя.

Учитывая указанные обстоятельства, Виктор Коваленко отметил, что никакого бездействия со стороны руководства суда не было, поэтому иск Софии Данылив ничем не обоснован.

Впрочем, София Данылив в своем ответе на отзыв и. о. председателя суда отметила, что собрание судей Красноармейского горрайонного суда изменило ей специализацию с гражданской на уголовную без ее согласия, при этом, не взирая на ее прямые возражения.

Также София Данылив вновь отметила, что по состоянию на 4 июня у нее в производстве вообще не было дел, в коллегиальном рассмотрении дел она задействована также не была, никаких ходатайств органов досудебного расследования у нее в производстве не было.

Кроме того, София Данылив продолжила настаивать на том, что действия руководства суда привели к нарушению ее права на научную деятельность.

1 августа свой отзыв направила в Донецкий окружной административный суд председатель Красноармейского горрайонного суда Елена Филь, которая отметила, что не совсем понятна суть исковых требований Софии Данылив, ведь не ясно, как именно будут восстановлены ее права в случае удовлетворения иска.

Также председатель суда сообщила, что рассмотрение заявлений Софии Данылив о командировках состоялось вовремя, в частности, председатель суда рассмотрела соответствующее заявление в день его поступления, то есть 3 июня, о чем судье было сообщено на ее электронный адрес.

В ответ София Данылив указала, что ей в принципе сложно работать в Красноармейском горрайонном суде, поскольку ответчики, то есть руководство суда, совершают действия, «направленные на унижение достоинства истца и профессиональной репутации в форме психологического давления, путем создания по отношению к ней напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы».

Кроме того, София Данылив прямо обвинила руководство суда в «дискриминации путем лишения возможности заниматься научной деятельностью».

Позиция суда первой инстанции

Изучив позиции сторон, Донецкий окружной административный суд отметил, что издание приказов и распоряжений является дискреционным полномочием председателя суда.

Председатель суда, с учетом сложившейся в суде ситуации, по собственному усмотрению принимает решение о командировке судьи или отказе в такой командировке.

В случае с Софией Данылив речь не идет о том, что и. о. председателя суда или председатель суда совершили бездействие, ведь они не уклонялись от своих обязанностей, а вовремя рассмотрели заявления Софии Данылив, с учетом сложившейся в суде ситуации (нагрузка на судей суда, определение за Софией Данылив полномочий следственного судьи и т. п.).

Также суд первой инстанции указал, что руководство Красноармейского горрайонного суда не запрещало Софии Данылив участвовать в конференции – и. о. председателя суда и председатель суда лишь указали, что участие в конференции София Данылив может принять либо в свое свободное время, либо в режиме видеоконференции.

12 августа 2024 года Донецкий окружной административный суд полностью отказал Софии Данылив в удовлетворении исковых требований.

Позиция апелляционного суда

Впрочем, на этом история не завершилась, поскольку София Данылив подала апелляционную жалобу.

Первый апелляционный административный суд, рассматривая апелляционную жалобу, отметил, что Закон «О судоустройстве и статусе судей» не содержит юридической обязанности председателя суда предоставлять письменные ответы на заявления судей (в данном случае относительно командировки) и/или удовлетворять все заявления судей, которые поступают на его рассмотрение.

То есть, председатель суда с учетом сложившейся ситуации по собственному усмотрению принимает решение о командировке судьи или об отказе в такой командировке.

Кроме того, суд апелляционной инстанции подтвердил, что запрета для Софии Данылив на участие в конференции суда руководство Красноармейского горрайонного суда не устанавливало – речь шла лишь о том, что участие судьи в конференции возможно либо в нерабочее время, либо в режиме видеоконференции.

Таким образом, 3 октября 2024 года Первый апелляционный административный суд также пришел к выводу, что исковые требования Софии Данылив являются необоснованными, а потому не подлежат удовлетворению.

Автор: Вячеслав Хрипун

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