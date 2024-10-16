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В Одессе задержали банду, которая требовала 20 тысяч долларов у юноши за несуществующий долг

14:39, 16 октября 2024
В Одессе 19-летнего парня запугивали задолженностью и угрозами.
В Одессе задержали банду, которая требовала 20 тысяч долларов у юноши за несуществующий долг
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Правоохранители в Одессе задержали группу злоумышленников, которые требовали у 19-летнего парня 20 тысяч долларов за надуманный долг. Двое местных мужчин в возрасте 28 лет сейчас получили подозрение в вымогательстве и были взяты под стражу. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Злоумышленники убедили юношу, что он якобы задолжал их знакомой, и психологическим давлением заставили его сначала передать 100 долларов во время встречи в ресторане. В случае отказа отдать остальную часть «долга», они угрожали физической расправой, демонстрируя пистолет и нож.

Поскольку юноша не знал злоумышленников и не имел долговых обязательств, он обратился в правоохранительные органы за помощью. Полиция и СБУ провели совместную спецоперацию и задержали преступников во время получения еще 19 тысяч долларов в доме потерпевшего.

Во время обысков у задержанных и их съемной квартире были изъяты пистолет, похожий на стартовый, нож, мобильные телефоны и деньги, полученные от потерпевшего. Начальник следствия Олег Зощук сообщил, что злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества за вымогательство с угрозами в условиях военного положения.

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полиция долг Одесса

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