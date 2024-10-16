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В Одесі затримали банду, що вимагала 20 тисяч доларів у юнака за неіснуючий борг

14:39, 16 жовтня 2024
В Одесі 19-річного хлопця залякували заборгованістю та погрозами.
В Одесі затримали банду, що вимагала 20 тисяч доларів у юнака за неіснуючий борг
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Правоохоронці в Одесі затримали групу зловмисників, які вимагали у 19-річного хлопця 20 тисяч доларів за надуманий борг. Двоє місцевих чоловіків віком 28 років наразі отримали підозру у вимаганні та були взяті під варту. Про це повідомила поліція Одеської області.

Зловмисники переконали юнака, що він нібито заборгував їхній знайомій, і психологічним тиском змусили його спочатку передати 100 доларів під час зустрічі в ресторані. У разі відмови віддати решту «боргу», вони погрожували фізичною розправою, демонструючи пістолет та ніж.

Оскільки юнак не знав зловмисників і не мав боргових зобов’язань, він звернувся до правоохоронних органів за допомогою. Поліція та СБУ провели спільну спецоперацію та затримали злочинців під час отримання ще 19 тисяч доларів у домі потерпілого.

Під час обшуків у затриманих та їхній орендованій квартирі були вилучені пістолет, схожий на стартовий, ніж, мобільні телефони та гроші, отримані від потерпілого. Начальник слідства Олег Зощук повідомив, що зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна за вимагання з погрозами в умовах воєнного стану.

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поліція борг Одеса

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