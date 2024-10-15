Мінфін провів успішний аукціон облігацій на понад 15,5 млрд гривень

Міністерство фінансів України розмістило облігації задля підтримки боротьби з російською агресією.

Джерело фото: minfin

Міністерство фінансів України провело аукціон, на якому розмістило облігації на загальну суму понад 15,5 млрд гривень в еквіваленті. У рамках аукціону були виставлені як гривневі, так і доларові облігації. Про це повідомили у відомстві.

Зокрема, за гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) терміном на 1 рік під 14,65% вдалося залучити 2,5 млрд грн. Облігації терміном 1,6 року під 15,25% принесли 5,3 млрд грн, а на 2,6 року під 16,25% — також 5,3 млрд грн. Додатково, облігації терміном 3,4 року під 16,8% забезпечили 403 млн грн. Що стосується доларових облігацій, то терміном 1 рік під 4,6% державна скарбниця отримала $50 млн.

У Мінфіні наголосили, що купівля військових облігацій підтримує боротьбу проти російської агресії: «Кожна інвестована на облігації гривня сприяє нашій армії та фінансовій стабільності країни».

Військові облігації доступні для придбання у банків-первинних дилерів та ліцензованих брокерів. Номінальна вартість однієї облігації становить 1000 грн, 1000 доларів США або 1000 євро. Крім того, їх можна купити у кілька кліків через додаток «Дія».

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