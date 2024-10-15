Практика судів
  1. В Україні

Мінфін провів успішний аукціон облігацій на понад 15,5 млрд гривень

21:57, 15 жовтня 2024
Міністерство фінансів України розмістило облігації задля підтримки боротьби з російською агресією.
Мінфін провів успішний аукціон облігацій на понад 15,5 млрд гривень
Джерело фото: minfin
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство фінансів України провело аукціон, на якому розмістило облігації на загальну суму понад 15,5 млрд гривень в еквіваленті. У рамках аукціону були виставлені як гривневі, так і доларові облігації. Про це повідомили у відомстві.

Зокрема, за гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) терміном на 1 рік під 14,65% вдалося залучити 2,5 млрд грн. Облігації терміном 1,6 року під 15,25% принесли 5,3 млрд грн, а на 2,6 року під 16,25% — також 5,3 млрд грн. Додатково, облігації терміном 3,4 року під 16,8% забезпечили 403 млн грн. Що стосується доларових облігацій, то терміном 1 рік під 4,6% державна скарбниця отримала $50 млн.

У Мінфіні наголосили, що купівля військових облігацій підтримує боротьбу проти російської агресії: «Кожна інвестована на облігації гривня сприяє нашій армії та фінансовій стабільності країни».

Військові облігації доступні для придбання у банків-первинних дилерів та ліцензованих брокерів. Номінальна вартість однієї облігації становить 1000 грн, 1000 доларів США або 1000 євро. Крім того, їх можна купити у кілька кліків через додаток «Дія».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Мінфін

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Швеція збільшує витрати на оборону і збільшує кількість військових, щоб впоратися з «воєнною ситуацією»

Міністр оборони Пол Йонсон заявив, що російська атака «не може бути виключена».

Урсула фон дер Ляєн запропонувала країнам ЄС створити центри з повернення мігрантів за межі ЄС

ЄС буде працювати над створенням центрів з повернення за межі Євросоюзу.

Тестування в апеляції з кримінальної спеціалізації – результати 15 жовтня

7 кандидатів не набрали прохідний бал, а ще 9 не з’явилися.

Справи за позовами прокурора про «безаукціонний» спосіб отримання спецдозволу на користування надрами – позиція Верховного Суду

Верховний Суд розглянув справу за позовом прокурора про скасування спеціального дозволу на користування надрами.

Політики США тиснуть на Володимира Зеленського щодо того, чому не проводиться мобілізація з 18 років – Сергій Лещенко

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко повідомив, що «Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду