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Володимир Зеленський представить План перемоги на саміті Європейської ради 17 жовтня

21:36, 15 жовтня 2024
Шарль Мішель запросив Зеленського на саміт Європейської ради для обговорення війни з росією.
Володимир Зеленський представить План перемоги на саміті Європейської ради 17 жовтня
Джерело фото: Mind.ua
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Президент України Володимир Зеленський виступить на саміті Європейської ради, що відбудеться 17 жовтня. Під час засідання він представить свій План перемоги та обговорить останні події у війні росії проти України.

Президент Європейської ради Шарль Мішель підтвердив запрошення Зеленському на своїй сторінці у соцмережі Х, зазначивши, що на зустрічі будуть підбиті підсумки ситуації в Україні.

«Я запросив президента України Зеленського на саміт Європейської ради у четвер, 17 жовтня, щоб підбити підсумки останніх подій у війні Росії проти України та подати свій План перемоги», – написав Мішель.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня країна представить публічно План перемоги разом із редагуванням, яке запропонували партнери.

Раніше радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко повідомляв, що Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді, де представить План перемоги України.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначав, що Україна очікує на фідбек від партнерів щодо Плану перемоги якнайшвидше у вигляді конкретних кроків.

Додамо, у найближчі дні українцям презентують План перемоги, який представив партнерам Президент Володимир Зеленський

Крім того, посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявляв, що План перемоги України можуть представити громадськості вже найближчими днями. 

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Рада Європи Володимир Зеленський

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