Практика судів
  1. В Україні

З 1 листопада в усіх містах України діятимуть обмеження швидкості

21:25, 15 жовтня 2024
На зимовий період водіям доведеться знизити швидкість руху до 50 км/год.
З 1 листопада в усіх містах України діятимуть обмеження швидкості
Джерело фото: 2000.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 листопада в Україні вводяться нові обмеження швидкості на дорогах, зокрема, швидкість руху буде знижено до 50 км/год. Це рішення озвучив Міністр внутрішніх справ, підкресливши, що такі зміни пов'язані з початком зимового періоду, який традиційно є небезпечним для учасників дорожнього руху.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції, зазначив, що в зимовий період правила дорожнього руху не зазнають кардинальних змін. Зокрема, ділянки доріг, де раніше дозволялося підвищення швидкості до 80 км/год, отримають нові знаки з обмеженням до 50 км/год.

«У деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості. Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості - 50 км/год. Таким чином, Правила фактично не змінюються, а наступає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху», – пояснив Білошицький.

Контроль за дотриманням швидкісного режиму здійснюється за допомогою понад 300 камер, а також близько 200 приладів TruCAM, що дозволяють патрульним поліцейським фіксувати перевищення швидкості вручну.

«Саме таким комплексним методом досягається контроль над дотриманням водіями швидкісного режиму. За рік поліцейські притягують до відповідальності мільйони порушників, але все ж перевищення швидкості лишається актуальною проблемою. Потрібно не тільки контролем досягати результату, а й змінами до законодавства шляхом  введення дієвих, ефективних механізмів. Наприклад, штрафних балів за численні порушення Правил дорожнього руху. Адже є порушники, які протягом року по 25 разів вдаються до порушень, мають численні штрафи. Тож в такому випадку має діяти більш суворе покарання за систематичність цих порушень. Ці законопроєкти подані та наразі перебувають на розгляді», – додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ПДР дороги

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Швеція збільшує витрати на оборону і збільшує кількість військових, щоб впоратися з «воєнною ситуацією»

Міністр оборони Пол Йонсон заявив, що російська атака «не може бути виключена».

Урсула фон дер Ляєн запропонувала країнам ЄС створити центри з повернення мігрантів за межі ЄС

ЄС буде працювати над створенням центрів з повернення за межі Євросоюзу.

Тестування в апеляції з кримінальної спеціалізації – результати 15 жовтня

7 кандидатів не набрали прохідний бал, а ще 9 не з’явилися.

Справи за позовами прокурора про «безаукціонний» спосіб отримання спецдозволу на користування надрами – позиція Верховного Суду

Верховний Суд розглянув справу за позовом прокурора про скасування спеціального дозволу на користування надрами.

Політики США тиснуть на Володимира Зеленського щодо того, чому не проводиться мобілізація з 18 років – Сергій Лещенко

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко повідомив, що «Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду