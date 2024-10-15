З 1 листопада в усіх містах України діятимуть обмеження швидкості

На зимовий період водіям доведеться знизити швидкість руху до 50 км/год.

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З 1 листопада в Україні вводяться нові обмеження швидкості на дорогах, зокрема, швидкість руху буде знижено до 50 км/год. Це рішення озвучив Міністр внутрішніх справ, підкресливши, що такі зміни пов'язані з початком зимового періоду, який традиційно є небезпечним для учасників дорожнього руху.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції, зазначив, що в зимовий період правила дорожнього руху не зазнають кардинальних змін. Зокрема, ділянки доріг, де раніше дозволялося підвищення швидкості до 80 км/год, отримають нові знаки з обмеженням до 50 км/год.

«У деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості. Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості - 50 км/год. Таким чином, Правила фактично не змінюються, а наступає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху», – пояснив Білошицький.

Контроль за дотриманням швидкісного режиму здійснюється за допомогою понад 300 камер, а також близько 200 приладів TruCAM, що дозволяють патрульним поліцейським фіксувати перевищення швидкості вручну.

«Саме таким комплексним методом досягається контроль над дотриманням водіями швидкісного режиму. За рік поліцейські притягують до відповідальності мільйони порушників, але все ж перевищення швидкості лишається актуальною проблемою. Потрібно не тільки контролем досягати результату, а й змінами до законодавства шляхом введення дієвих, ефективних механізмів. Наприклад, штрафних балів за численні порушення Правил дорожнього руху. Адже є порушники, які протягом року по 25 разів вдаються до порушень, мають численні штрафи. Тож в такому випадку має діяти більш суворе покарання за систематичність цих порушень. Ці законопроєкти подані та наразі перебувають на розгляді», – додав він.

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