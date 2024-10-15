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С 1 ноября во всех городах Украины будут действовать ограничения скорости

21:25, 15 октября 2024
На зимний период водителям придется снизить скорость движения до 50 км/ч.
С 1 ноября во всех городах Украины будут действовать ограничения скорости
Источник фото: 2000.ua
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С 1 ноября в Украине вводятся новые ограничения скорости на дорогах, в частности, скорость движения будет снижена до 50 км/ч. Это решение озвучил Министр внутренних дел, подчеркнув, что такие изменения связаны с началом зимнего периода, который традиционно является опасным для участников дорожного движения.

Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции, отметил, что в зимний период правила дорожного движения не претерпят кардинальных изменений. В частности, участки дорог, где ранее разрешалось повышение скорости до 80 км/ч, получат новые знаки с ограничением до 50 км/ч.

«В некоторых городах нашей страны, в частности Киеве и Днепре, на тех участках дорожного движения, где это позволяют и дорожные обстоятельства, и безопасность дорожного движения, устанавливались знаки высшего ограничения скорости. То есть 80 км/ч на летний период. Этот период сейчас заканчивается и уже с 1 ноября указанные знаки будут изменены на стандартные, то есть ограничение скорости - 50 км/ч. Таким образом, Правила фактически не меняются, а наступает зимний период, который не предусматривает другие ограничения скорости движения», - пояснил Билошицкий.

Контроль за соблюдением скоростного режима осуществляется с помощью более 300 камер, а также около 200 приборов TruCAM, позволяющих патрульным полицейским фиксировать превышение скорости вручную.

«Именно таким комплексным методом достигается контроль над соблюдением водителями скоростного режима. За год полицейские привлекают к ответственности миллионы нарушителей, но все же превышение скорости остается актуальной проблемой. Нужно не только контролем достигать результата, но и изменениями в законодательство путем введения действенных, эффективных механизмов. Например, штрафных баллов за многочисленные нарушения Правил дорожного движения. Ведь есть нарушители, которые в течение года по 25 раз прибегают к нарушениям, имеют многочисленные штрафы. Поэтому в таком случае должно действовать более суровое наказание за систематичность этих нарушений. Эти законопроекты поданы и сейчас находятся на рассмотрении», - добавил он.

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ПДД дороги

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