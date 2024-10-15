Швеция увеличивает расходы на оборону и увеличивает количество военных, чтобы справиться с «военной ситуацией»

Министр обороны Пол Йонсон заявил, что российская атака «не может быть исключена».

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Швеция представила законопроект об обороне, согласно которому военные расходы в следующем году увеличатся до 2,4 процента ВВП и даже больше - в ответ на угрозу со стороны россии, сказал Politico министр обороны Пол Йонсон.

«Риск нападения нельзя исключить. россия является главной угрозой для Швеции, и она представляет угрозу всему НАТО. Сейчас свобода деятельности россии ограничена, поскольку ее сухопутные силы погрязли на поле боя в Украине, но мы принимаем во внимание, что россия готова идти на большие военные и политические риски», — сказал он в телефонном интервью.

Страна планирует дополнительные военные расходы в размере 170 миллиардов крон (15 миллиардов евро) плюс 35,7 миллиарда крон на гражданскую оборону до 2030 года - это дополняет существующий бюджет. Это приведет к тому, что оборонный бюджет Швеции к 2028 году составит 2,6 процента ВВП, что значительно превышает цель НАТО по крайней мере 2%.

Высшие расходы на военную и гражданскую оборону являются возвращением к сосредоточенности 1980-х, чтобы быть готовыми к чему-либо.

Цель, по словам министра обороны, состоит в том, чтобы дать шведам возможность справиться с «ситуацией военного времени».

В военной части деньги устремляются на все: от бронетехники до новых береговых ракетных средств, реактивной артиллерии, трех самолетов-разведчиков S106 Globaleye, универсальных вертолетов Black Hawk HK16 и новейших истребителей Gripen 39E производства Saab.

Пять корветов класса Visby будут модернизированы, а ВМС приобретут три надводных боевых корабля класса Lulea.

Количество ежегодных призывников увеличится до 10 000 к 2030 году, а общая численность армии вырастет примерно на 27 000 мужчин и женщин – до примерно 115 000. К 2030 году будут созданы четыре новых бригады.

«Были десятилетия недоинвестирования», - сказал Джонсон. «Распределение бремени между Америкой и Европой должно стать более равноправным», добавил он.

Автор: Наталья Мамченко

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